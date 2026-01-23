Угода Трампа з НАТО означатиме американський видобуток копалин та розміщення ракет у Гренландії - Bloomberg

Угода, яка переконала президента США Дональда Трампа розрядити ситуацію навколо Гренландії, відкриває шлях для НАТО до посилення безпеки в Арктичному регіоні та відбиття будь-якої загрози з боку росії чи Китаю, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Рамкова угода", про яку згадав Трамп після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу пізно ввечері, "передбачає розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на стримування китайських інтересів, та посилення присутності НАТО", за словами європейського чиновника, ознайомленого з переговорами.

Угода, укладена невдовзі після прибуття Трампа в середу на швейцарський курорт, також залежить від того, чи дотримається лідер США своєї обіцянки не запроваджувати мита проти європейських країн, сказав чиновник. Наразі це зменшує найсерйознішу загрозу для трансатлантичного альянсу з часів заснування Організації Північноатлантичного договору після Другої світової війни.

"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосередитися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bloomberg у Давосі.

Питання суверенітету не обговорювалося, що стало явним проривом за тижні, відколи Трамп - що дедалі більше стривожує європейських лідерів - неодноразово висував драматичні претензії до Гренландії, напівавтономної території союзника НАТО Данії.

"Ми взагалі не вдавались у ці деталі", - сказав Рютте. Як і в питання збільшення присутності американських військ, хоча уряд Данії заявив, що він "повністю відкритий" для такого сценарію, сказав Рютте.

Хоча Трамп був захоплений перспективами угоди, лідери все ще мають лише план того, що має включати остаточна угода - і ще багато роботи потрібно зробити, пише видання.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила на цьому в інтерв'ю данським ЗМІ, де вона підкреслила, що Рютте не має мандата вести переговори від імені своєї країни, і підтвердила свою позицію, що передача території США не підлягає обговоренню.

"Нам потрібно знайти шлях, який поважає міжнародне право та суверенітет", – сказала Фредеріксен DR та TV2.

Окрім основних пунктів щодо безпеки Арктики та захисту Гренландії, формат рамкової угоди – і те, якою мірою було досягнуто будь-якої угоди – залишався незрозумілим, пише видання.

Видання при цьому окреслило "рамкову угоду" Трампа щодо Гренландії:

зміни до Договору 1951 року, що гарантують вимоги до військових баз США;

посилена роль НАТО у сфері безпеки Арктики та Крайньої Півночі. Це включатиме багатонаціональне командування НАТО в Гренландії під командуванням США;

економічний компонент, який буде обговорюватися, включаючи права на видобуток корисних копалин;

заходи щодо припинення економічної та військової присутності росії та Китаю в Гренландії;

США припиняють погрожувати митами Європі.

Як зазначається, елементи того, що обговорювалося в Давосі, вже були на столі переговорів. Дещо з цього було схоже на те, що було вироблено минулого тижня у Вашингтоні, коли данська делегація зустрілася з віце-президентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо, за словами людей, знайомих з переговорами. У цій зустрічі брала участь робоча група для вирішення проблем безпеки США.

Європейські союзники по НАТО також внесли пропозицію щодо діяльності під керівництвом альянсу, зосередженої на Арктиці та Гренландії. Інший елемент угоди передбачає оновлення угоди 1951 року, яка надає американським військовим широкі можливості для захисту Гренландії в контексті НАТО, повідомили джерела.

Трамп сказав Fox Business, що умови угоди обговорюються, "але, по суті, це повний доступ". "Немає кінця, немає обмежень у часі, - сказав Трамп. - Ми отримуємо все, що хочемо, безплатно".

На запитання, чи зрештою США отримають Гренландію, він відповів: "Це можливо. Але тим часом ми отримуємо все, що хотіли, повну безпеку".

