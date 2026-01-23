Угода Трампа з НАТО означатиме американський видобуток копалин та розміщення ракет у Гренландії - Bloomberg

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 1042 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 4058 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 13086 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 9972 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 12782 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 21792 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 56183 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 31864 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30817 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29060 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 28998 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 30392 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 73862 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 42304 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 28678 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 12982 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 56137 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 55890 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 58878 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 69486 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Блогери
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 5150 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 6366 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 29099 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 44929 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 39996 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot

Угода Трампа з НАТО означатиме американський видобуток копалин та розміщення ракет у Гренландії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Угода між США та НАТО щодо Гренландії передбачає розміщення американських ракет та посилення присутності НАТО в Арктиці. Це має на меті стримування російських та китайських інтересів, а також припинення погроз США щодо мит для Європи.

Угода Трампа з НАТО означатиме американський видобуток копалин та розміщення ракет у Гренландії - Bloomberg

Угода, яка переконала президента США Дональда Трампа розрядити ситуацію навколо Гренландії, відкриває шлях для НАТО до посилення безпеки в Арктичному регіоні та відбиття будь-якої загрози з боку росії чи Китаю, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Рамкова угода", про яку згадав Трамп після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу пізно ввечері, "передбачає розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на стримування китайських інтересів, та посилення присутності НАТО", за словами європейського чиновника, ознайомленого з переговорами.

Угода, укладена невдовзі після прибуття Трампа в середу на швейцарський курорт, також залежить від того, чи дотримається лідер США своєї обіцянки не запроваджувати мита проти європейських країн, сказав чиновник. Наразі це зменшує найсерйознішу загрозу для трансатлантичного альянсу з часів заснування Організації Північноатлантичного договору після Другої світової війни.

"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосередитися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bloomberg у Давосі.

Питання суверенітету не обговорювалося, що стало явним проривом за тижні, відколи Трамп - що дедалі більше стривожує європейських лідерів - неодноразово висував драматичні претензії до Гренландії, напівавтономної території союзника НАТО Данії.

"Ми взагалі не вдавались у ці деталі", - сказав Рютте. Як і в питання збільшення присутності американських військ, хоча уряд Данії заявив, що він "повністю відкритий" для такого сценарію, сказав Рютте.

Хоча Трамп був захоплений перспективами угоди, лідери все ще мають лише план того, що має включати остаточна угода - і ще багато роботи потрібно зробити, пише видання.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила на цьому в інтерв'ю данським ЗМІ, де вона підкреслила, що Рютте не має мандата вести переговори від імені своєї країни, і підтвердила свою позицію, що передача території США не підлягає обговоренню.

"Нам потрібно знайти шлях, який поважає міжнародне право та суверенітет", – сказала Фредеріксен DR та TV2.

США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року23.01.26, 05:26 • 3868 переглядiв

Окрім основних пунктів щодо безпеки Арктики та захисту Гренландії, формат рамкової угоди – і те, якою мірою було досягнуто будь-якої угоди – залишався незрозумілим, пише видання.

Видання при цьому окреслило "рамкову угоду" Трампа щодо Гренландії:

  • зміни до Договору 1951 року, що гарантують вимоги до військових баз США;
    • посилена роль НАТО у сфері безпеки Арктики та Крайньої Півночі. Це включатиме багатонаціональне командування НАТО в Гренландії під командуванням США;
      • економічний компонент, який буде обговорюватися, включаючи права на видобуток корисних копалин;
        • заходи щодо припинення економічної та військової присутності росії та Китаю в Гренландії;
          • США припиняють погрожувати митами Європі.

            Як зазначається, елементи того, що обговорювалося в Давосі, вже були на столі переговорів. Дещо з цього було схоже на те, що було вироблено минулого тижня у Вашингтоні, коли данська делегація зустрілася з віце-президентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо, за словами людей, знайомих з переговорами. У цій зустрічі брала участь робоча група для вирішення проблем безпеки США.

            Європейські союзники по НАТО також внесли пропозицію щодо діяльності під керівництвом альянсу, зосередженої на Арктиці та Гренландії. Інший елемент угоди передбачає оновлення угоди 1951 року, яка надає американським військовим широкі можливості для захисту Гренландії в контексті НАТО, повідомили джерела.

            Трамп сказав Fox Business, що умови угоди обговорюються, "але, по суті, це повний доступ". "Немає кінця, немає обмежень у часі, - сказав Трамп. - Ми отримуємо все, що хочемо, безплатно".

            На запитання, чи зрештою США отримають Гренландію, він відповів: "Це можливо. Але тим часом ми отримуємо все, що хотіли, повну безпеку".

            Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа18.01.26, 07:11 • 13470 переглядiв

            Юлія Шрамко

            ПолітикаНовини Світу
            Санкції
            Ґренландія
            Марко Рубіо
            Джей Ді Венс
            Марк Рютте
            Метте Фредеріксен
            Давос
            Bloomberg
            НАТО
            Вашингтон
            Дональд Трамп
            Данія
            Європа
            Китай
            Сполучені Штати Америки