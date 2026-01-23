$43.170.01
12:59
Сделка Трампа с НАТО будет означать американскую добычу полезных ископаемых и размещение ракет в Гренландии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Соглашение между США и НАТО по Гренландии предусматривает размещение американских ракет и усиление присутствия НАТО в Арктике. Это имеет целью сдерживание российских и китайских интересов, а также прекращение угроз США относительно пошлин для Европы.

Сделка Трампа с НАТО будет означать американскую добычу полезных ископаемых и размещение ракет в Гренландии - Bloomberg

Соглашение, которое убедило президента США Дональда Трампа разрядить ситуацию вокруг Гренландии, открывает путь для НАТО к усилению безопасности в Арктическом регионе и отражению любой угрозы со стороны России или Китая, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

«Рамочное соглашение», о котором упомянул Трамп после встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе поздно вечером в среду, «предусматривает размещение американских ракет, права на добычу полезных ископаемых, направленные на сдерживание китайских интересов, и усиление присутствия НАТО», по словам европейского чиновника, знакомого с переговорами.

Соглашение, заключенное вскоре после прибытия Трампа в среду на швейцарский курорт, также зависит от того, сдержит ли лидер США свое обещание не вводить пошлины против европейских стран, сказал чиновник. На данный момент это уменьшает самую серьезную угрозу для трансатлантического альянса со времен основания Организации Североатлантического договора после Второй мировой войны.

«Когда речь идет о защите Арктики, с приоритетом в Гренландии, мы должны тратить больше энергии, больше времени, больше сосредоточиться на этом, потому что мы знаем, что морские пути открываются», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg в Давосе.

Вопрос суверенитета не обсуждался, что стало явным прорывом за недели, с тех пор как Трамп — что все больше тревожит европейских лидеров — неоднократно выдвигал драматические претензии к Гренландии, полуавтономной территории союзника НАТО Дании.

«Мы вообще не вдавались в эти детали», — сказал Рютте. Как и в вопрос увеличения присутствия американских войск, хотя правительство Дании заявило, что оно «полностью открыто» для такого сценария, сказал Рютте.

Хотя Трамп был увлечен перспективами сделки, у лидеров все еще есть только план того, что должно включать окончательное соглашение — и еще много работы предстоит сделать, пишет издание.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула это в интервью датским СМИ, где она подчеркнула, что Рютте не имеет мандата вести переговоры от имени своей страны, и подтвердила свою позицию, что передача территории США не подлежит обсуждению.

«Нам нужно найти путь, который уважает международное право и суверенитет», — сказала Фредериксен DR и TV2.

США стремятся к полному военному контролю над Гренландией: Трамп требует пересмотра соглашения с Данией 1951 года23.01.26, 05:26 • 3868 просмотров

Помимо основных пунктов по безопасности Арктики и защите Гренландии, формат рамочного соглашения – и то, в какой степени было достигнуто какое-либо соглашение – оставался неясным, пишет издание.

Издание при этом очертило «рамочное соглашение» Трампа по Гренландии:

  • изменения в Договор 1951 года, гарантирующие требования к военным базам США;
    • усиленная роль НАТО в сфере безопасности Арктики и Крайнего Севера. Это будет включать многонациональное командование НАТО в Гренландии под командованием США;
      • экономический компонент, который будет обсуждаться, включая права на добычу полезных ископаемых;
        • меры по прекращению экономического и военного присутствия России и Китая в Гренландии;
          • США прекращают угрожать пошлинами Европе.

            Как отмечается, элементы того, что обсуждалось в Давосе, уже были на столе переговоров. Кое-что из этого было похоже на то, что было выработано на прошлой неделе в Вашингтоне, когда датская делегация встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио, по словам людей, знакомых с переговорами. В этой встрече участвовала рабочая группа для решения проблем безопасности США.

            Европейские союзники по НАТО также внесли предложение по деятельности под руководством альянса, сосредоточенной на Арктике и Гренландии. Другой элемент соглашения предусматривает обновление соглашения 1951 года, которое предоставляет американским военным широкие возможности для защиты Гренландии в контексте НАТО, сообщили источники.

            Трамп сказал Fox Business, что условия сделки обсуждаются, «но, по сути, это полный доступ». «Нет конца, нет ограничений по времени, — сказал Трамп. — Мы получаем все, что хотим, бесплатно».

            На вопрос, получат ли США в конечном итоге Гренландию, он ответил: «Это возможно. Но тем временем мы получаем все, что хотели, полную безопасность».

            Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов Трампа18.01.26, 07:11 • 13470 просмотров

            Юлия Шрамко

