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Президент: Украине и Европе нужно начать совместное производство систем ПВО

Президент: Украине и Европе нужно начать совместное производство систем ПВО

Киев  •  УНН

 • 11478 просмотра

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Президент Украины на форуме в Давосе предложил Европе начать совместное производство систем противовоздушной обороны. Зеленский отметил необходимость создания европейского «железного купола».

Украине необходимо начать производить системы противовоздушной обороны  вместе с Европой.  Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает корреспондент УНН.

Детали 

Президент Украины заявил, что инвестирование в производство украинских дронов будет гарантировать не только безопасность Европы, но и сделает Европу гарантом безопасности для других регионов.

Нам нужно начать производить системы ПВО вместе такие, которые могут справляться со всеми типами крылатых и баллистических ракет. Европа нуждается в своей собственной версии железного купола, такой которая сможет преодолеть любую угрозу

- добавил Зеленский.

Напомним

В Давосе Зеленский заявил, что россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
zaliznyi-kupolЖелезный купол
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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