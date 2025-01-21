Президент: Украине и Европе нужно начать совместное производство систем ПВО

Украине необходимо начать производить системы противовоздушной обороны вместе с Европой. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Президент Украины заявил, что инвестирование в производство украинских дронов будет гарантировать не только безопасность Европы, но и сделает Европу гарантом безопасности для других регионов.

Нам нужно начать производить системы ПВО вместе такие, которые могут справляться со всеми типами крылатых и баллистических ракет. Европа нуждается в своей собственной версии железного купола, такой которая сможет преодолеть любую угрозу - добавил Зеленский.

Напомним

В Давосе Зеленский заявил, что россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.