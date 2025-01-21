Президент: Україні та Європі потрібно розпочати спільне виробництво систем ППО

Україні необхідно почати виробляти системи протиповітряної оборони разом з Європою. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент УНН.

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Президент України заявив, що інвестування у виробництво українських дронів гарантуватиме не лише безпеку Європи, а й зробить Європу безпековим гарантом для інших регіонів.

Нам потрібно почати виробляти системи ППО разом такі, які можуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет. Європа потребує своєї власної версії залізного купола , такої яка зможе подолати будь-яку загрозу - додав Зеленський.

Нагадаємо

У Давосі Зеленський заявив, що росія виробляє в рази більше боєприпасів, ніж Європа, маючи слабшу економіку. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону до необхідного рівня.