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Президент: Україні та Європі потрібно розпочати спільне виробництво систем ППО

Президент: Україні та Європі потрібно розпочати спільне виробництво систем ППО

Київ • УНН

 • 29769 перегляди

Президент України на форумі в Давосі запропонував Європі розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Зеленський наголосив на необхідності створення європейського "залізного купола".

Україні необхідно почати виробляти системи протиповітряної оборони  разом з Європою.  Про це Президент Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі 

Президент України заявив, що інвестування у виробництво українських дронів гарантуватиме не лише безпеку Європи, а й зробить Європу безпековим гарантом для інших регіонів.

Нам потрібно почати виробляти системи ППО разом такі, які можуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет. Європа потребує своєї власної версії залізного купола , такої яка зможе подолати будь-яку загрозу

- додав Зеленський.

Нагадаємо

У Давосі Зеленський заявив, що росія виробляє в рази більше боєприпасів, ніж Європа, маючи слабшу економіку. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону до необхідного рівня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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zaliznyi-kupolЗалізний купол
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