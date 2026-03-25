Volkswagen может перейти на производство компонентов ПВО в сотрудничестве с Rafael
Киев • УНН
Автоконцерн ведет переговоры с Rafael по выпуску пусковых установок и платформ. Проект может спасти 2300 рабочих мест в течение 18 месяцев.
Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael о переориентации части производства на оборонную продукцию. Речь идет о возможном использовании завода в Оснабрюке, который ранее планировали закрыть. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Компания рассматривает вариант выпуска компонентов для систем противовоздушной обороны, в частности элементов комплекса "Железный купол".
Среди продукции могут быть пусковые установки, грузовые платформы для транспортировки ракет и генераторы. Производство самих ракет предполагается на отдельных площадках.
Рабочие места и позиция властей
Проект может позволить сохранить около 2300 рабочих мест. По словам источников, "цель состоит в том, чтобы спасти всех, возможно, даже обеспечить рост".
Немецкое правительство поддерживает эту инициативу. Запуск производства возможен в течение 12–18 месяцев при условии согласования изменений работниками.
Контекст и значение
Переговоры проходят на фоне кризиса в автомобильной отрасли и роста оборонных расходов в Европе, которые могут превысить 500 млрд евро к концу десятилетия.
Для Volkswagen это способ избежать закрытия предприятия, а для Rafael – возможность расширить присутствие на европейском рынке систем ПВО.
