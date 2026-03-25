Volkswagen может перейти на производство компонентов ПВО в сотрудничестве с Rafael

Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 18500 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 23993 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 20735 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 24916 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 31201 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 25836 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 27001 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 46358 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 43259 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19995 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Популярные новости
Число раненых в Виннице из-за вражеской атаки возросло до 13 - ГСЧСPhoto24 марта, 19:10 • 8736 просмотра
Массированная атака рф на Львов: в больницах уже 26 пострадавших, ущерб только за поврежденный транспорт достигает 650 тыс. грнPhoto24 марта, 19:34 • 7354 просмотра
Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия24 марта, 19:43 • 6434 просмотра
Во Львовской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 3224 марта, 20:23 • 4486 просмотра
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове24 марта, 21:14 • 7902 просмотра
публикации
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 18503 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 30674 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 46358 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 43259 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 64125 просмотра
Volkswagen может перейти на производство компонентов ПВО в сотрудничестве с Rafael

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Автоконцерн ведет переговоры с Rafael по выпуску пусковых установок и платформ. Проект может спасти 2300 рабочих мест в течение 18 месяцев.

Volkswagen может перейти на производство компонентов ПВО в сотрудничестве с Rafael

Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael о переориентации части производства на оборонную продукцию. Речь идет о возможном использовании завода в Оснабрюке, который ранее планировали закрыть. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Компания рассматривает вариант выпуска компонентов для систем противовоздушной обороны, в частности элементов комплекса "Железный купол".

Среди продукции могут быть пусковые установки, грузовые платформы для транспортировки ракет и генераторы. Производство самих ракет предполагается на отдельных площадках.

Рабочие места и позиция властей

Проект может позволить сохранить около 2300 рабочих мест. По словам источников, "цель состоит в том, чтобы спасти всех, возможно, даже обеспечить рост".

Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу24.03.26, 16:12 • 27001 просмотр

Немецкое правительство поддерживает эту инициативу. Запуск производства возможен в течение 12–18 месяцев при условии согласования изменений работниками.

Контекст и значение

Переговоры проходят на фоне кризиса в автомобильной отрасли и роста оборонных расходов в Европе, которые могут превысить 500 млрд евро к концу десятилетия.

Для Volkswagen это способ избежать закрытия предприятия, а для Rafael – возможность расширить присутствие на европейском рынке систем ПВО.

Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-717.03.26, 17:05 • 39019 просмотров

