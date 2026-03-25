Volkswagen може перейти на виробництво компонентів ППО у співпраці з Rafael
Київ • УНН
Автоконцерн веде переговори з Rafael щодо випуску пускових установок та платформ. Проєкт може врятувати 2300 робочих місць протягом 18 місяців.
Німецький автоконцерн Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael щодо переорієнтації частини виробництва на оборонну продукцію. Йдеться про можливе використання заводу в Оснабрюку, який раніше планували закрити. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Компанія розглядає варіант випуску компонентів для систем протиповітряної оборони, зокрема елементів комплексу "Залізний купол".
Серед продукції можуть бути пускові установки, вантажні платформи для транспортування ракет та генератори. Виробництво самих ракет передбачається на окремих майданчиках.
Робочі місця і позиція влади
Проєкт може дозволити зберегти близько 2300 робочих місць. За словами джерел, "мета полягає в тому, щоб врятувати всіх, можливо, навіть забезпечити зростання".
Німецький уряд підтримує цю ініціативу. Запуск виробництва можливий протягом 12–18 місяців за умови погодження змін працівниками.
Контекст і значення
Переговори відбуваються на тлі кризи в автомобільній галузі та зростання оборонних витрат у Європі, які можуть перевищити 500 млрд євро до кінця десятиліття.
Для Volkswagen це спосіб уникнути закриття підприємства, а для Rafael – можливість розширити присутність на європейському ринку систем ППО.
