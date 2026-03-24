$43.830.0150.880.21
ukenru
Ексклюзив
18:45 • 702 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 1884 перегляди
17:38 • 6632 перегляди
Ексклюзив
16:18 • 12959 перегляди
15:46 • 20280 перегляди
14:45 • 21491 перегляди
Ексклюзив
14:12 • 24159 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 39940 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37088 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19389 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 40970 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64600 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41558 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55644 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37503 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 706 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19152 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 39941 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37089 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 600 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37722 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43574 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41259 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38131 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу

Київ • УНН

 • 24159 перегляди

Ракетний комплекс Сапсан вийшов за межі лабораторій і провів перші випробувальні пуски. Система здатна бити на 500 км та проривати ППО ворога.

Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу

Українські балістичні ракети "Сапсан" уже вийшли за межі лабораторних випробувань - відбулися перші пуски. Водночас головним викликом залишається не стільки технологія, скільки складна організація виробництва та потреба у значних фінансових ресурсах.

Про це в коментарі для УНН розповів офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

"Сапсан" проти FP-7 - сила проти масовості

Експерт пояснює, що "Сапсан" є фактично вершиною українського ракетобудування - це система стратегічного рівня, здатна уражати цілі на глибині до 500 км. Водночас інша розробка - FP-7 має зовсім іншу філософію.

"Сапсан" уособлює технологічний пік українського ракетобудування. Він здатен нести бойову частину, яка вдвічі потужніша за ATACMS, і при цьому має високу маневровість на фінальній ділянці польоту. Це дає можливість проривати ешелоновану ППО противника

- зазначив Храпчинський.

Водночас, за його словами, така технологічна досконалість має свою ціну.

Зворотний бік - це висока вартість і складність. Це багатокомпонентний наземний комплекс, який потребує часу на розгортання та обслуговування

- додав він.

Натомість FP-7 створюється як масовий і дешевший інструмент війни.

FP-7 - це про прагматизм. Спрощена конструкція, дешева пускова установка і можливість швидко масштабувати виробництво. Вона поступається "Сапсану" в дальності та потужності, але виграє в гнучкості. Ми можемо наситити фронт великою кількістю таких засобів і створити масований тиск

- пояснив експерт.

Як проривати С-300/С-400 - справа не лише в ракеті

Храпчинський підкреслює, що сучасна війна - це не лише технічні характеристики окремої ракети, а комплексна система дій.

Аеробалістична траєкторія і маневрування "Сапсана" ускладнюють роботу С-400. Але сьогодні вирішує не тільки "залізо", а стратегія перевантаження. ППО потрібно загнати в хаос

- наголосив він.

За його словами, ефективний прорив можливий лише за умови комплексного удару.

Це одночасне застосування хибних цілей, РЕБ і масових дронів. Вони змушують ворога витрачати ресурси і розкривати позиції. У цей момент "Сапсан" заходить і б’є точно по ключових об’єктах

- пояснив експерт.

У цьому контексті "Сапсан" і FP-7 працюють як єдина система.

Поки дешеві FP-7 і дрони перевантажують ППО, "Сапсан" використовує це "вікно". Без такої синхронізації навіть найкраща ракета може бути перехоплена

- додав він.

Виробництво - питання виживання

Експерт наголошує, що питання масштабування ракет - це питання стратегічного виживання України.

Це не просто виробництво, це питання нашого виживання. Державні підприємства працюють зі складними циклами - спецсталі, паливо. Приватний сектор дає швидкість і масовість

- зазначив Храпчинський.

Він підкреслює, що Україні доведеться поєднувати обидва підходи.

Ми не маємо розкоші обирати між дорогою якістю і дешевою кількістю. Потрібен баланс. Державний "Сапсан" і приватні рішення типу FP-7 мають працювати разом

- пояснив він.

За словами експерта, ключову роль відіграють фінанси.

Потрібні інвестиції - як міжнародні, так і використання заморожених активів. Ми маємо перейти від одиничних пусків до конвеєра

- наголосив він.

Чи може Україна дістати до москви

З технічної точки зору, за словами Храпчинського, ураження цілей у глибині росії є цілком реальним.

Ураження об’єктів у підмосков’ї - раменське, дубна, корольов - це абсолютно реальні задачі. "Сапсан" покриває до 500 км, а розвиток лінійки до 800 км і більше дозволяє бити по ключових виробничих потужностях

- зазначив він.

Він підкреслює, що мова йде не лише про дальність, а про стратегію.

Завдання - не просто долетіти, а зупинити ворожий конвеєр. Знищити ракету на заводі значно ефективніше, ніж перехоплювати її в повітрі

- додав експерт.

Коли "Сапсан" стане масовим

Водночас експерт дає стриману оцінку щодо термінів появи комплексу у великих кількостях.

Ми вже пройшли шлях від креслень до реальних пусків. Але питання - у масштабі. Без переоцінки вартості і підходів до виробництва швидкої масовості не буде

- зазначив Храпчинський.

Він підкреслює роль приватного сектору.

Я більше вірю у приватні компанії, які можуть швидше здешевити виробництво і адаптувати технології. "Сапсан" - це якість, але без масовості він не змінить баланс

- пояснив він.

У підсумку експерт наголошує, що Україні потрібна не окрема ракета, а система.

Нам потрібен не просто "Сапсан", а "конвеєр". Там, де державні гарантії поєднуються з приватною ефективністю. Тільки тоді ці комплекси з’являться на бойовому чергуванні у потрібній кількості вже найближчим часом

- підсумував він.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
ATACMS
Ракетна система С-400
Україна