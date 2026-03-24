Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Київ • УНН
Ракетний комплекс Сапсан вийшов за межі лабораторій і провів перші випробувальні пуски. Система здатна бити на 500 км та проривати ППО ворога.
Українські балістичні ракети "Сапсан" уже вийшли за межі лабораторних випробувань - відбулися перші пуски. Водночас головним викликом залишається не стільки технологія, скільки складна організація виробництва та потреба у значних фінансових ресурсах.
Про це в коментарі для УНН розповів офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.
"Сапсан" проти FP-7 - сила проти масовості
Експерт пояснює, що "Сапсан" є фактично вершиною українського ракетобудування - це система стратегічного рівня, здатна уражати цілі на глибині до 500 км. Водночас інша розробка - FP-7 має зовсім іншу філософію.
"Сапсан" уособлює технологічний пік українського ракетобудування. Він здатен нести бойову частину, яка вдвічі потужніша за ATACMS, і при цьому має високу маневровість на фінальній ділянці польоту. Це дає можливість проривати ешелоновану ППО противника
Водночас, за його словами, така технологічна досконалість має свою ціну.
Зворотний бік - це висока вартість і складність. Це багатокомпонентний наземний комплекс, який потребує часу на розгортання та обслуговування
Натомість FP-7 створюється як масовий і дешевший інструмент війни.
FP-7 - це про прагматизм. Спрощена конструкція, дешева пускова установка і можливість швидко масштабувати виробництво. Вона поступається "Сапсану" в дальності та потужності, але виграє в гнучкості. Ми можемо наситити фронт великою кількістю таких засобів і створити масований тиск
Як проривати С-300/С-400 - справа не лише в ракеті
Храпчинський підкреслює, що сучасна війна - це не лише технічні характеристики окремої ракети, а комплексна система дій.
Аеробалістична траєкторія і маневрування "Сапсана" ускладнюють роботу С-400. Але сьогодні вирішує не тільки "залізо", а стратегія перевантаження. ППО потрібно загнати в хаос
За його словами, ефективний прорив можливий лише за умови комплексного удару.
Це одночасне застосування хибних цілей, РЕБ і масових дронів. Вони змушують ворога витрачати ресурси і розкривати позиції. У цей момент "Сапсан" заходить і б’є точно по ключових об’єктах
У цьому контексті "Сапсан" і FP-7 працюють як єдина система.
Поки дешеві FP-7 і дрони перевантажують ППО, "Сапсан" використовує це "вікно". Без такої синхронізації навіть найкраща ракета може бути перехоплена
Виробництво - питання виживання
Експерт наголошує, що питання масштабування ракет - це питання стратегічного виживання України.
Це не просто виробництво, це питання нашого виживання. Державні підприємства працюють зі складними циклами - спецсталі, паливо. Приватний сектор дає швидкість і масовість
Він підкреслює, що Україні доведеться поєднувати обидва підходи.
Ми не маємо розкоші обирати між дорогою якістю і дешевою кількістю. Потрібен баланс. Державний "Сапсан" і приватні рішення типу FP-7 мають працювати разом
За словами експерта, ключову роль відіграють фінанси.
Потрібні інвестиції - як міжнародні, так і використання заморожених активів. Ми маємо перейти від одиничних пусків до конвеєра
Чи може Україна дістати до москви
З технічної точки зору, за словами Храпчинського, ураження цілей у глибині росії є цілком реальним.
Ураження об’єктів у підмосков’ї - раменське, дубна, корольов - це абсолютно реальні задачі. "Сапсан" покриває до 500 км, а розвиток лінійки до 800 км і більше дозволяє бити по ключових виробничих потужностях
Він підкреслює, що мова йде не лише про дальність, а про стратегію.
Завдання - не просто долетіти, а зупинити ворожий конвеєр. Знищити ракету на заводі значно ефективніше, ніж перехоплювати її в повітрі
Коли "Сапсан" стане масовим
Водночас експерт дає стриману оцінку щодо термінів появи комплексу у великих кількостях.
Ми вже пройшли шлях від креслень до реальних пусків. Але питання - у масштабі. Без переоцінки вартості і підходів до виробництва швидкої масовості не буде
Він підкреслює роль приватного сектору.
Я більше вірю у приватні компанії, які можуть швидше здешевити виробництво і адаптувати технології. "Сапсан" - це якість, але без масовості він не змінить баланс
У підсумку експерт наголошує, що Україні потрібна не окрема ракета, а система.
Нам потрібен не просто "Сапсан", а "конвеєр". Там, де державні гарантії поєднуються з приватною ефективністю. Тільки тоді ці комплекси з’являться на бойовому чергуванні у потрібній кількості вже найближчим часом
