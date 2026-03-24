Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу

Українські балістичні ракети "Сапсан" уже вийшли за межі лабораторних випробувань - відбулися перші пуски. Водночас головним викликом залишається не стільки технологія, скільки складна організація виробництва та потреба у значних фінансових ресурсах.

Про це в коментарі для УНН розповів офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

"Сапсан" проти FP-7 - сила проти масовості

Експерт пояснює, що "Сапсан" є фактично вершиною українського ракетобудування - це система стратегічного рівня, здатна уражати цілі на глибині до 500 км. Водночас інша розробка - FP-7 має зовсім іншу філософію.

"Сапсан" уособлює технологічний пік українського ракетобудування. Він здатен нести бойову частину, яка вдвічі потужніша за ATACMS, і при цьому має високу маневровість на фінальній ділянці польоту. Це дає можливість проривати ешелоновану ППО противника - зазначив Храпчинський.

Водночас, за його словами, така технологічна досконалість має свою ціну.

Зворотний бік - це висока вартість і складність. Це багатокомпонентний наземний комплекс, який потребує часу на розгортання та обслуговування - додав він.

Натомість FP-7 створюється як масовий і дешевший інструмент війни.

FP-7 - це про прагматизм. Спрощена конструкція, дешева пускова установка і можливість швидко масштабувати виробництво. Вона поступається "Сапсану" в дальності та потужності, але виграє в гнучкості. Ми можемо наситити фронт великою кількістю таких засобів і створити масований тиск - пояснив експерт.

Як проривати С-300/С-400 - справа не лише в ракеті

Храпчинський підкреслює, що сучасна війна - це не лише технічні характеристики окремої ракети, а комплексна система дій.

Аеробалістична траєкторія і маневрування "Сапсана" ускладнюють роботу С-400. Але сьогодні вирішує не тільки "залізо", а стратегія перевантаження. ППО потрібно загнати в хаос - наголосив він.

За його словами, ефективний прорив можливий лише за умови комплексного удару.

Це одночасне застосування хибних цілей, РЕБ і масових дронів. Вони змушують ворога витрачати ресурси і розкривати позиції. У цей момент "Сапсан" заходить і б’є точно по ключових об’єктах - пояснив експерт.

У цьому контексті "Сапсан" і FP-7 працюють як єдина система.

Поки дешеві FP-7 і дрони перевантажують ППО, "Сапсан" використовує це "вікно". Без такої синхронізації навіть найкраща ракета може бути перехоплена - додав він.

Виробництво - питання виживання

Експерт наголошує, що питання масштабування ракет - це питання стратегічного виживання України.

Це не просто виробництво, це питання нашого виживання. Державні підприємства працюють зі складними циклами - спецсталі, паливо. Приватний сектор дає швидкість і масовість - зазначив Храпчинський.

Він підкреслює, що Україні доведеться поєднувати обидва підходи.

Ми не маємо розкоші обирати між дорогою якістю і дешевою кількістю. Потрібен баланс. Державний "Сапсан" і приватні рішення типу FP-7 мають працювати разом - пояснив він.

За словами експерта, ключову роль відіграють фінанси.

Потрібні інвестиції - як міжнародні, так і використання заморожених активів. Ми маємо перейти від одиничних пусків до конвеєра - наголосив він.

Чи може Україна дістати до москви

З технічної точки зору, за словами Храпчинського, ураження цілей у глибині росії є цілком реальним.

Ураження об’єктів у підмосков’ї - раменське, дубна, корольов - це абсолютно реальні задачі. "Сапсан" покриває до 500 км, а розвиток лінійки до 800 км і більше дозволяє бити по ключових виробничих потужностях - зазначив він.

Він підкреслює, що мова йде не лише про дальність, а про стратегію.

Завдання - не просто долетіти, а зупинити ворожий конвеєр. Знищити ракету на заводі значно ефективніше, ніж перехоплювати її в повітрі - додав експерт.

Коли "Сапсан" стане масовим

Водночас експерт дає стриману оцінку щодо термінів появи комплексу у великих кількостях.

Ми вже пройшли шлях від креслень до реальних пусків. Але питання - у масштабі. Без переоцінки вартості і підходів до виробництва швидкої масовості не буде - зазначив Храпчинський.

Він підкреслює роль приватного сектору.

Я більше вірю у приватні компанії, які можуть швидше здешевити виробництво і адаптувати технології. "Сапсан" - це якість, але без масовості він не змінить баланс - пояснив він.

У підсумку експерт наголошує, що Україні потрібна не окрема ракета, а система.

Нам потрібен не просто "Сапсан", а "конвеєр". Там, де державні гарантії поєднуються з приватною ефективністю. Тільки тоді ці комплекси з’являться на бойовому чергуванні у потрібній кількості вже найближчим часом - підсумував він.

