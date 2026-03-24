Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу

Киев • УНН

 • 9352 просмотра

Ракетный комплекс Сапсан вышел за пределы лабораторий и провел первые испытательные пуски. Система способна бить на 500 км и прорывать ПВО врага.

Украинские баллистические ракеты "Сапсан" уже вышли за пределы лабораторных испытаний - состоялись первые пуски. В то же время главным вызовом остается не столько технология, сколько сложная организация производства и потребность в значительных финансовых ресурсах.

Об этом в комментарии для УНН рассказал офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

"Сапсан" против FP-7 - сила против массовости

Эксперт объясняет, что "Сапсан" является фактически вершиной украинского ракетостроения - это система стратегического уровня, способная поражать цели на глубине до 500 км. В то же время другая разработка - FP-7 имеет совсем другую философию.

"Сапсан" олицетворяет технологический пик украинского ракетостроения. Он способен нести боевую часть, которая вдвое мощнее ATACMS, и при этом обладает высокой маневренностью на финальном участке полета. Это дает возможность прорывать эшелонированную ПВО противника

- отметил Храпчинский.

В то же время, по его словам, такое технологическое совершенство имеет свою цену.

Обратная сторона - это высокая стоимость и сложность. Это многокомпонентный наземный комплекс, который требует времени на развертывание и обслуживание

- добавил он.

Зато FP-7 создается как массовый и более дешевый инструмент войны.

FP-7 - это о прагматизме. Упрощенная конструкция, дешевая пусковая установка и возможность быстро масштабировать производство. Она уступает "Сапсану" в дальности и мощности, но выигрывает в гибкости. Мы можем насытить фронт большим количеством таких средств и создать массированное давление

- пояснил эксперт.

Как прорывать С-300/С-400 - дело не только в ракете

Храпчинский подчеркивает, что современная война - это не только технические характеристики отдельной ракеты, а комплексная система действий.

Аэробаллистическая траектория и маневрирование "Сапсана" усложняют работу С-400. Но сегодня решает не только "железо", а стратегия перегрузки. ПВО нужно загнать в хаос

- подчеркнул он.

По его словам, эффективный прорыв возможен только при условии комплексного удара.

Это одновременное применение ложных целей, РЭБ и массовых дронов. Они заставляют врага тратить ресурсы и раскрывать позиции. В этот момент "Сапсан" заходит и бьет точно по ключевым объектам

- пояснил эксперт.

В этом контексте "Сапсан" и FP-7 работают как единая система.

Пока дешевые FP-7 и дроны перегружают ПВО, "Сапсан" использует это "окно". Без такой синхронизации даже лучшая ракета может быть перехвачена

- добавил он.

Производство - вопрос выживания

Эксперт подчеркивает, что вопрос масштабирования ракет - это вопрос стратегического выживания Украины.

Это не просто производство, это вопрос нашего выживания. Государственные предприятия работают со сложными циклами - спецстали, топливо. Частный сектор дает скорость и массовость

- отметил Храпчинский.

Он подчеркивает, что Украине придется сочетать оба подхода.

У нас нет роскоши выбирать между дорогим качеством и дешевым количеством. Нужен баланс. Государственный "Сапсан" и частные решения типа FP-7 должны работать вместе

- пояснил он.

По словам эксперта, ключевую роль играют финансы.

Нужны инвестиции - как международные, так и использование замороженных активов. Мы должны перейти от единичных пусков к конвейеру

- подчеркнул он.

Может ли Украина достать до москвы

С технической точки зрения, по словам Храпчинского, поражение целей в глубине россии является вполне реальным.

Поражение объектов в подмосковье - раменское, дубна, королев - это абсолютно реальные задачи. "Сапсан" покрывает до 500 км, а развитие линейки до 800 км и более позволяет бить по ключевым производственным мощностям

- отметил он.

Он подчеркивает, что речь идет не только о дальности, а о стратегии.

Задача - не просто долететь, а остановить вражеский конвейер. Уничтожить ракету на заводе значительно эффективнее, чем перехватывать ее в воздухе

- добавил эксперт.

Когда "Сапсан" станет массовым

В то же время эксперт дает сдержанную оценку относительно сроков появления комплекса в больших количествах.

Мы уже прошли путь от чертежей до реальных пусков. Но вопрос - в масштабе. Без переоценки стоимости и подходов к производству быстрой массовости не будет

- отметил Храпчинский.

Он подчеркивает роль частного сектора.

Я больше верю в частные компании, которые могут быстрее удешевить производство и адаптировать технологии. "Сапсан" - это качество, но без массовости он не изменит баланс

- пояснил он.

В итоге эксперт подчеркивает, что Украине нужна не отдельная ракета, а система.

Нам нужен не просто "Сапсан", а "конвейер". Там, где государственные гарантии сочетаются с частной эффективностью. Только тогда эти комплексы появятся на боевом дежурстве в нужном количестве уже в ближайшее время

- подытожил он.

