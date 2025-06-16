ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана
Киев • УНН
Ночью 16 июня Армия обороны Израиля сообщила об ударах по установкам ракет "земля – земля" в центральном Иране. Ранее ЦАХАЛ заявлял о завершении авиаударов по военным объектам Ирана.
В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана. Об этом информирует УНН со ссылкой на ЦАХАЛ в Тelegram
Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана
Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны. В то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.
Іран повинен зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю16.06.25, 00:20 • 696 просмотров