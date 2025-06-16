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ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Ночью 16 июня Армия обороны Израиля сообщила об ударах по установкам ракет "земля – земля" в центральном Иране. Ранее ЦАХАЛ заявлял о завершении авиаударов по военным объектам Ирана.

ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана

В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана. Об этом информирует УНН со ссылкой на ЦАХАЛ в Тelegram

Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана

- говорится в сообщении.

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны. В то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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