ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана

В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана. Об этом информирует УНН со ссылкой на ЦАХАЛ в Тelegram

Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана - говорится в сообщении.

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной волны авиаударов по Ирану. Под огнем оказались военные объекты страны. В то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.

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