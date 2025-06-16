Трамп: Израилю и Ирану, возможно, придется "побороться" перед соглашением

Готовы заключить мирное соглашение, но после борьбы - президент США Дональд Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно лишь через определенное время, а пока будут продолжаться действия боевого характера. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Иногда им приходится бороться, но посмотрим, что из этого получится - сказал Трамп журналистам в Белом доме

Перед тем как отправиться на саммит лидеров Группы семи в Канаде, глава Белого дома объяснил свое мнение относительно текущей войны между Израилем и Ираном. Президент-республиканец верит, что соглашение может быть достигнуто.

"Я думаю, что есть хорошие шансы на то, что будет достигнуто соглашение", - добавил президент.

Напомним

В результате ракетного удара Ирана по Израилю погибло пять человек. Ракеты попали в жилые кварталы города Петах-Тиква, разрушив здание учебного заведения.

В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

15 июня в Канаде стартует саммит G7, где лидеры обсудят войну в Украине, израильско-иранский конфликт и ядерную программу Ирана. Зеленский планирует встретиться с Трампом.