Трамп: Израилю и Ирану, возможно, придется "побороться" перед соглашением
Киев • УНН
Дональд Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно только после боевых действий. Он верит, что соглашение будет достигнуто.
Готовы заключить мирное соглашение, но после борьбы - президент США Дональд Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно лишь через определенное время, а пока будут продолжаться действия боевого характера. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Иногда им приходится бороться, но посмотрим, что из этого получится
Перед тем как отправиться на саммит лидеров Группы семи в Канаде, глава Белого дома объяснил свое мнение относительно текущей войны между Израилем и Ираном. Президент-республиканец верит, что соглашение может быть достигнуто.
"Я думаю, что есть хорошие шансы на то, что будет достигнуто соглашение", - добавил президент.
Напомним
В результате ракетного удара Ирана по Израилю погибло пять человек. Ракеты попали в жилые кварталы города Петах-Тиква, разрушив здание учебного заведения.
В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.
15 июня в Канаде стартует саммит G7, где лидеры обсудят войну в Украине, израильско-иранский конфликт и ядерную программу Ирана. Зеленский планирует встретиться с Трампом.