Экспорт нефти из Южного Судана снова под угрозой, поскольку повстанцы захватили Хеглиг

Операции в суданском Хеглиге остановились после того, как группировка "Силы быстрой поддержки" приблизились к району. Это может снова прервать экспорт нефти из Южного Судана, который полностью зависит от суданской инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

По словам людей, знакомых с ситуацией, работники покинули Хеглиг, а нефтяная деятельность в этом центре была прекращена, когда "Силы быстрой поддержки" приблизились к району. Кроме того, группировка, которая воюет с армией Судана с апреля 2023 года, заявила в Telegram, что взяла под контроль "стратегический район Хеглиг" и намерена обеспечить безопасность нефтяных объектов.

Событие стало очередным ударом по экспорту южносуданской нефти Dar Blend, который уже испытывал перебои в середине ноября.

Поскольку Судан не поставляет собственную нефть, он является единственным каналом для поставок нефти из Южного Судана, не имеющего выхода к морю. Поэтому Хеглиг, который расположен вблизи их границы, играет решающую роль в сети трубопроводов.

Также стоит отметить, что по данным отслеживания танкеров, которые собрали в Bloomberg, за последние три месяца Судан экспортировал в среднем 165 000 баррелей сырой нефти своего соседа в день за последние три месяца.

Поддерживаемое армией правительство Судана не ответило на запросы о комментариях, так же как и власти Южного Судана, для которых доходы от экспорта нефти являются основным источником поступлений в государственный бюджет.

Напомним

В суданском штате Южный Кордофан по меньшей мере 114 человек, включая 46 детей, погибли в результате серии нападений на гражданскую инфраструктуру. Атаки совершила парамилитарная группировка "Силы быстрого реагирования" (RSF).