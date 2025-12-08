Экспорт нефти из Южного Судана снова под угрозой, поскольку повстанцы захватили Хеглиг

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 4188 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 8392 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 13774 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 20525 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21650 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15738 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25241 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13248 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13299 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13180 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 1726 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 20525 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 21650 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 25241 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 32171 просмотра
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 746 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 32171 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53622 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63880 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64676 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Экспорт нефти из Южного Судана снова под угрозой, поскольку повстанцы захватили Хеглиг

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Операции в суданском Хеглиге остановились после приближения группировки "Силы быстрой поддержки", что может прервать экспорт нефти из Южного Судана. Хеглиг играет решающую роль в сети трубопроводов, через которые Судан экспортирует около 165 000 баррелей нефти в день.

Экспорт нефти из Южного Судана снова под угрозой, поскольку повстанцы захватили Хеглиг

Операции в суданском Хеглиге остановились после того, как группировка "Силы быстрой поддержки" приблизились к району. Это может снова прервать экспорт нефти из Южного Судана, который полностью зависит от суданской инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

По словам людей, знакомых с ситуацией, работники покинули Хеглиг, а нефтяная деятельность в этом центре была прекращена, когда "Силы быстрой поддержки" приблизились к району. Кроме того, группировка, которая воюет с армией Судана с апреля 2023 года, заявила в Telegram, что взяла под контроль "стратегический район Хеглиг" и намерена обеспечить безопасность нефтяных объектов.

Событие стало очередным ударом по экспорту южносуданской нефти Dar Blend, который уже испытывал перебои в середине ноября.

Террор в Дарфуре: Суданские военизированные силы удерживают пленных за выкуп, свидетели сообщают о казнях – Reuters03.12.25, 17:02 • 2944 просмотра

Поскольку Судан не поставляет собственную нефть, он является единственным каналом для поставок нефти из Южного Судана, не имеющего выхода к морю. Поэтому Хеглиг, который расположен вблизи их границы, играет решающую роль в сети трубопроводов.

Также стоит отметить, что по данным отслеживания танкеров, которые собрали в Bloomberg, за последние три месяца Судан экспортировал в среднем 165 000 баррелей сырой нефти своего соседа в день за последние три месяца.

В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот02.12.25, 22:53 • 6286 просмотров

Поддерживаемое армией правительство Судана не ответило на запросы о комментариях, так же как и власти Южного Судана, для которых доходы от экспорта нефти являются основным источником поступлений в государственный бюджет.

Напомним

В суданском штате Южный Кордофан по меньшей мере 114 человек, включая 46 детей, погибли в результате серии нападений на гражданскую инфраструктуру. Атаки совершила парамилитарная группировка "Силы быстрого реагирования" (RSF).

Алла Киосак

