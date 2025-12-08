Експорт нафти з Південного Судану знову під загрозою, оскільки повстанці захопили Хегліг
Київ • УНН
Операції в суданському Хеглігу зупинилися після наближення угруповання "Сили швидкої підтримки", що може перервати експорт нафти з Південного Судану. Хегліг відіграє вирішальну роль у мережі трубопроводів, через які Судан експортує близько 165 000 барелів нафти на день.
Операції в суданському Хеглігу зупинилися після того, як угруповання "Сили швидкої підтримки" наблизились до району. Це може знову перервати експорт нафти з Південного Судану, який повністю залежить від суданської інфраструктури. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
За словами людей, знайомих із ситуацією, працівники покинули Хегліг, а нафтова діяльність у цьому центрі була припинена, коли "Сили швидкої підтримки" наблизилися до району. Окрім того, угруповання, яке воює з армією Судану з квітня 2023 року, заявили в Telegram, що взяли під контроль "стратегічний район Хегліг"та мають намір забезпечити безпеку нафтових об’єктів.
Подія стала черговим ударом по експорту південносуданської нафти Dar Blend, який уже зазнавав перебоїв у середині листопада.
Оскільки Судан не постачає власну нафту, він є єдиним каналом для поставок нафти з Південного Судану, що не має виходу до моря. Тому, Хегліг, який розташований поблизу їхнього кордону, відіграє вирішальну роль у мережі трубопроводів.
Також, варто зазначити, що за даними відстеження танкерів, які зібрали у Bloomberg, за останні три місяці Судан експортував у середньому 165 000 барелів сирої нафти свого сусіда на день за останні три місяці.
Підтримуваний армією уряд Судану не відповів на запити про коментарі, так само як і влада Південного Судану, для якої доходи від експорту нафти є основним джерелом надходжень до державного бюджету.
Нагадаємо
У суданському штаті Південний Кордофан щонайменше 114 людей, включаючи 46 дітей, загинули внаслідок серії нападів на цивільну інфраструктуру. Атаки здійснило парамілітарне угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF).