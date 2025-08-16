Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 71978 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 42329 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 39345 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 38057 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 100850 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 167390 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83733 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 155789 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56645 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 30431 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 12188 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 23:40 • 9220 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo01:12 • 11399 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 55651 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 167362 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 148794 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 155768 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 173249 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 258711 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 3038 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 30558 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 109763 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 191300 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 137240 перегляди
Fox News
The New York Times
Євро
Поїзд
The Guardian

Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не розглядає негайного введення мит для Китаю за купівлю російської нафти, але може зробити це "через два-три тижні". Він пригрозив санкціями країнам, що купують російську нафту, якщо не буде припинено війну в Україні.

Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що йому не потрібно негайно розглядати можливість введення мит у відповідь для таких країн, як Китай, за купівлю російської нафти, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп пригрозив санкціями москві та додатковими санкціями для країн, які купують китайську нафту, якщо не будуть зроблені кроки щодо припинення війни в Україні. Китай та Індія є двома найбільшими покупцями російської нафти.

Минулого тижня президент США ввів додаткові 25% мита на індійські товари, посилаючись на імпорт нафти Індією.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти 06.08.25, 17:18 • 8991 перегляд

Проте Трамп не вдався до аналогічних дій щодо Китаю.

Шон енніті з Fox News запитав його, чи він розглядає подібні заходи щодо Пекіна після того, як йому і главі кремля володимиру путіну не вдалося досягти угоди про припинення або призупинення війни москви в Україні.

Що ж з огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно про це думати. Можливо, мені доведеться про це подумати через два-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати. Думаю, ви знаєте, що зустріч пройшла дуже добре

- сказав Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці.

Економіка глави КНР Сі Цзіньпіна, що сповільнюється, постраждає, якщо Трамп виконає обіцянку посилити санкції та мита, пов'язані з росією, пише видання.

Сі Цзіньпін і Трамп працюють над торговою угодою, яка могла б знизити напруженість - і імпортне мито - між двома найбільшими економіками світу. Але Китай може стати головною мішенню, окрім росії, якщо Трамп посилить каральні заходи, зазначає видання.

Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів11.08.25, 22:40 • 5975 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Нафта
Аляска
Fox News
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна