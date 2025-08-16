Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що йому не потрібно негайно розглядати можливість введення мит у відповідь для таких країн, як Китай, за купівлю російської нафти, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні", пише УНН з посиланням на Reuters.

Трамп пригрозив санкціями москві та додатковими санкціями для країн, які купують китайську нафту, якщо не будуть зроблені кроки щодо припинення війни в Україні. Китай та Індія є двома найбільшими покупцями російської нафти.

Минулого тижня президент США ввів додаткові 25% мита на індійські товари, посилаючись на імпорт нафти Індією.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти

Проте Трамп не вдався до аналогічних дій щодо Китаю.

Шон енніті з Fox News запитав його, чи він розглядає подібні заходи щодо Пекіна після того, як йому і главі кремля володимиру путіну не вдалося досягти угоди про припинення або призупинення війни москви в Україні.

Що ж з огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно про це думати. Можливо, мені доведеться про це подумати через два-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати. Думаю, ви знаєте, що зустріч пройшла дуже добре