Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти
Дональд Трамп заявив, що не розглядає негайного введення мит для Китаю за купівлю російської нафти, але може зробити це "через два-три тижні". Він пригрозив санкціями країнам, що купують російську нафту, якщо не буде припинено війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що йому не потрібно негайно розглядати можливість введення мит у відповідь для таких країн, як Китай, за купівлю російської нафти, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні", пише УНН з посиланням на Reuters.
Трамп пригрозив санкціями москві та додатковими санкціями для країн, які купують китайську нафту, якщо не будуть зроблені кроки щодо припинення війни в Україні. Китай та Індія є двома найбільшими покупцями російської нафти.
Минулого тижня президент США ввів додаткові 25% мита на індійські товари, посилаючись на імпорт нафти Індією.
Проте Трамп не вдався до аналогічних дій щодо Китаю.
Шон енніті з Fox News запитав його, чи він розглядає подібні заходи щодо Пекіна після того, як йому і главі кремля володимиру путіну не вдалося досягти угоди про припинення або призупинення війни москви в Україні.
Що ж з огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно про це думати. Можливо, мені доведеться про це подумати через два-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати. Думаю, ви знаєте, що зустріч пройшла дуже добре
Економіка глави КНР Сі Цзіньпіна, що сповільнюється, постраждає, якщо Трамп виконає обіцянку посилити санкції та мита, пов'язані з росією, пише видання.
Сі Цзіньпін і Трамп працюють над торговою угодою, яка могла б знизити напруженість - і імпортне мито - між двома найбільшими економіками світу. Але Китай може стати головною мішенню, окрім росії, якщо Трамп посилить каральні заходи, зазначає видання.
