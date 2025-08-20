$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Министр финансов США обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он отметил, что доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42%.

Министр финансов США обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник обвинил Индию в наживе на резко возросших закупках российской нефти во время войны в Украине, заявив, что Вашингтон считает эту ситуацию неприемлемой, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью CNBC Бессент заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до войны, и сравнил это с давним покупателем Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я бы назвал индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, что только что появилось во время войны, – это неприемлемо», – сказал он.

- сказал Бессент.

В этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных 25% тарифах на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти Нью-Дели, что довело общее количество дополнительных пошлин, объявленных с момента его вступления в должность, до 50%.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти06.08.25, 17:18 • 9009 просмотров

Трамп считает, что индийские тарифы усиливают давление на главу кремля владимира путина, чтобы тот согласился работать над прекращением войны в Украине, но не ввел аналогичных пошлин на Китай из-за закупок российской нефти.

Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти16.08.25, 07:39 • 4211 просмотров

На вопрос о неспособности администрации Трампа ввести аналогичные пошлины на Китай Бессент ответил, что ситуация была "совсем другой", учитывая, что Пекин был давним покупателем и не участвовал в "арбитраже", который осуществляла Индия.

Китай нарастил закупки российской нефти на фоне угроз Трампа Индии - Bloomberg19.08.25, 12:33 • 2874 просмотра

Отношения между США и Индией были напряженными из-за пошлин Трампа после месяцев прогнозов президента США и других чиновников о том, что они близки к достижению соглашения с правительством премьер-министра Индии Нарендры Моди относительно торгового соглашения, которое бы снизило таможенную ставку.

Индия во вторник временно приостановила 11% импортную пошлину на хлопок до 30 сентября, что рассматривается как сигнал для Вашингтона о том, что Нью-Дели готов рассмотреть обеспокоенность США относительно сельскохозяйственных пошлин.

Это произошло после внезапной отмены запланированного визита американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа.

Юлия Шрамко

