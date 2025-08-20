Министр финансов США обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник обвинил Индию в наживе на резко возросших закупках российской нефти во время войны в Украине, заявив, что Вашингтон считает эту ситуацию неприемлемой, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью CNBC Бессент заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до войны, и сравнил это с давним покупателем Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я бы назвал индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, что только что появилось во время войны, – это неприемлемо», – сказал он. - сказал Бессент.

В этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных 25% тарифах на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти Нью-Дели, что довело общее количество дополнительных пошлин, объявленных с момента его вступления в должность, до 50%.

Трамп считает, что индийские тарифы усиливают давление на главу кремля владимира путина, чтобы тот согласился работать над прекращением войны в Украине, но не ввел аналогичных пошлин на Китай из-за закупок российской нефти.

На вопрос о неспособности администрации Трампа ввести аналогичные пошлины на Китай Бессент ответил, что ситуация была "совсем другой", учитывая, что Пекин был давним покупателем и не участвовал в "арбитраже", который осуществляла Индия.

Отношения между США и Индией были напряженными из-за пошлин Трампа после месяцев прогнозов президента США и других чиновников о том, что они близки к достижению соглашения с правительством премьер-министра Индии Нарендры Моди относительно торгового соглашения, которое бы снизило таможенную ставку.

Индия во вторник временно приостановила 11% импортную пошлину на хлопок до 30 сентября, что рассматривается как сигнал для Вашингтона о том, что Нью-Дели готов рассмотреть обеспокоенность США относительно сельскохозяйственных пошлин.

Это произошло после внезапной отмены запланированного визита американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа.