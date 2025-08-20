москва уверяет, что ее скидки на нефть достаточно привлекательны, чтобы удержать Индию среди покупателей
Киев • УНН
россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны путина".
россия рассчитывает, что Индия и впредь будет оставаться стабильным клиентом ее нефти, несмотря на резкое обострение торгового спора с США. Об этом в Нью-Дели заявил заместитель торгового представителя рф в Индии евгений грива. По его словам, нынешние скидки на российскую нефть – около 5% от рыночной цены – являются достаточным стимулом, чтобы индийские компании не искали альтернативных поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Вашингтон, напротив, усиливает давление. Администрация Дональда Трампа уже ввела 25% пошлину на индийские товары и угрожает поднять ее до 50%, объясняя, что Нью-Дели "финансирует войну Путина", покупая нефть в обход санкций. Министр финансов США Скотт Бессент обвинил индийские корпорации в "наживе на санкционной нефти", подчеркивая, что от этого выигрывают только самые богатые семьи страны.
Несмотря на это, Индия продолжает защищать свою позицию. Правительство подчеркивает, что закупки дешевой российской нефти помогают сдерживать инфляцию и обеспечивают стабильность внутреннего рынка. Импорт из рф сейчас достигает 1,7 млн баррелей в сутки – более трети всех зарубежных поставок. Это резкий контраст с ситуацией до 2022 года, когда основным источником энергоносителей для Индии был Ближний Восток.
На фоне тарифной войны Нью-Дели активизирует политические контакты с москвой и Пекином. Премьер-министр Нарендра Моди назвал владимира путина "другом" и готовится в конце августа посетить Китай впервые за семь лет. Тем временем министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар находится с трехдневным визитом в России, где совместно с российскими должностными лицами координирует торговые и научно-технические проекты.
москва, в свою очередь, обещает компенсировать потери Индии от американских тарифов, в частности, расширив закупку индийских товаров и предложив совместное производство авиадвигателей.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он отметил, что доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42%.