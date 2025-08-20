москва уверяет, что ее скидки на нефть достаточно привлекательны, чтобы удержать Индию среди покупателей

$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 11938 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13157 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 24995 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 98988 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 39792 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 39936 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 39339 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164678 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 140723 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 123698 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске07:31 • 7432 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 9958 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 27934 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 19989 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17500 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 5598 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 11931 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 24986 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 98958 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164668 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 2332 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 1814 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 4222 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17531 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 27982 просмотра
москва уверяет, что ее скидки на нефть достаточно привлекательны, чтобы удержать Индию среди покупателей

Киев • УНН

 • 426 просмотра

россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны путина".

москва уверяет, что ее скидки на нефть достаточно привлекательны, чтобы удержать Индию среди покупателей

россия рассчитывает, что Индия и впредь будет оставаться стабильным клиентом ее нефти, несмотря на резкое обострение торгового спора с США. Об этом в Нью-Дели заявил заместитель торгового представителя рф в Индии евгений грива. По его словам, нынешние скидки на российскую нефть – около 5% от рыночной цены – являются достаточным стимулом, чтобы индийские компании не искали альтернативных поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Вашингтон, напротив, усиливает давление. Администрация Дональда Трампа уже ввела 25% пошлину на индийские товары и угрожает поднять ее до 50%, объясняя, что Нью-Дели "финансирует войну Путина", покупая нефть в обход санкций. Министр финансов США Скотт Бессент обвинил индийские корпорации в "наживе на санкционной нефти", подчеркивая, что от этого выигрывают только самые богатые семьи страны.

Несмотря на это, Индия продолжает защищать свою позицию. Правительство подчеркивает, что закупки дешевой российской нефти помогают сдерживать инфляцию и обеспечивают стабильность внутреннего рынка. Импорт из рф сейчас достигает 1,7 млн баррелей в сутки – более трети всех зарубежных поставок. Это резкий контраст с ситуацией до 2022 года, когда основным источником энергоносителей для Индии был Ближний Восток.

На фоне тарифной войны Нью-Дели активизирует политические контакты с москвой и Пекином. Премьер-министр Нарендра Моди назвал владимира путина "другом" и готовится в конце августа посетить Китай впервые за семь лет. Тем временем министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар находится с трехдневным визитом в России, где совместно с российскими должностными лицами координирует торговые и научно-технические проекты.

москва, в свою очередь, обещает компенсировать потери Индии от американских тарифов, в частности, расширив закупку индийских товаров и предложив совместное производство авиадвигателей.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в наживе на закупках российской нефти во время войны в Украине. Он отметил, что доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42%.

Степан Гафтко

Новости Мира
Владимир Путин
Нефть
Скотт Бессент
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Китай
Соединённые Штаты
Украина