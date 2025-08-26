Нефть дешевеет после 2-недельного максимума на фоне развития событий в войне РФ против Украины

Цены на нефть во вторник немного снизились после роста почти на 2% в предыдущую сессию, на фоне того, как трейдеры внимательно следят за развитием событий в российско-украинской войне в контексте возможных перебоев с поставками топлива из региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на нефть марки Brent упала на 32 цента, или 0,5%, до 68,48 доллара за баррель к 04:48 по Гринвичу (07:48 по Киеву), тогда как цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также упала на 33 цента, или 0,5%, до 64,47 доллара.

В понедельник оба контракта достигли максимума за более чем две недели, при этом цена на WTI поднялась выше 100-дневной скользящей средней.

"Риски для цен на сырую нефть, пожалуй, склоняются к дальнейшему росту, особенно если цена продолжит движение выше уровня сопротивления 64-65 долларов", - отмечают аналитики IG.

Рост цен на нефть в понедельник был обусловлен главным образом опасениями по поводу перебоев с поставками в связи с поражениями по российской энергетической инфраструктуре, а также ожиданием трейдерами усиления санкций США в отношении российской нефти, пишет издание.

Эти поражения "нарушили работу нефтеперерабатывающей и экспортной систем москвы, привели к дефициту бензина в некоторых регионах рф и стали ответом на продвижение москвы на линии фронта и удары по газовым и энергетическим объектам Украины", отмечает издание.

В своей записке для клиентов в понедельник Barclays сообщил, что цены на нефть остаются в узком диапазоне на фоне геополитической нестабильности и относительно устойчивых фундаментальных показателей.

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил ввести санкции против россии, если в течение следующих двух недель не будет достигнуто прогресса в достижении мирного соглашения.

Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»

Трейдеры также будут следить за последствиями предстоящего введения США пошлин против Индии в связи с продолжением закупок российской нефти, заявил Оле Гансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Индийские экспортеры готовятся к перебоям в поставках после того, как Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что Вашингтон введет дополнительные 25% пошлины на все товары индийского происхождения со среды.

Это означает, что индийский экспорт столкнется с пошлинами США до 50% - одними из самых высоких, введенных Вашингтоном, - после того, как Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в качестве наказания за увеличение закупок российской нефти Нью-Дели в начале августа.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg

Трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах нефти в США позже в этот день. Ожидается снижение запасов сырой нефти и бензина, но возможно увеличение запасов дистиллятов.