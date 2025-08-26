Нефть дешевеет после 2-недельного максимума на фоне развития событий в войне РФ против Украины

$41.280.07
47.910.07
ukenru
06:24 • 5942 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 5746 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 17722 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 104976 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 68638 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67288 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 194117 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 185860 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70516 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67592 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
79%
748мм
Популярные новости
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 12374 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС01:35 • 14979 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 5640 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 7762 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 8276 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 5944 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88039 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 104980 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 194119 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 185862 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 860 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 12984 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 88039 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 60724 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 97419 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Евро
Доллар США
MIM-104 Patriot

Нефть дешевеет после 2-недельного максимума на фоне развития событий в войне РФ против Украины

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI снизились после роста, вызванного опасениями по поводу перебоев с поставками топлива. Трейдеры ожидают усиления санкций США против российской нефти и следят за последствиями введения пошлин против Индии.

Нефть дешевеет после 2-недельного максимума на фоне развития событий в войне РФ против Украины

Цены на нефть во вторник немного снизились после роста почти на 2% в предыдущую сессию, на фоне того, как трейдеры внимательно следят за развитием событий в российско-украинской войне в контексте возможных перебоев с поставками топлива из региона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на нефть марки Brent упала на 32 цента, или 0,5%, до 68,48 доллара за баррель к 04:48 по Гринвичу (07:48 по Киеву), тогда как цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также упала на 33 цента, или 0,5%, до 64,47 доллара.

В понедельник оба контракта достигли максимума за более чем две недели, при этом цена на WTI поднялась выше 100-дневной скользящей средней.

"Риски для цен на сырую нефть, пожалуй, склоняются к дальнейшему росту, особенно если цена продолжит движение выше уровня сопротивления 64-65 долларов", - отмечают аналитики IG.

Рост цен на нефть в понедельник был обусловлен главным образом опасениями по поводу перебоев с поставками в связи с поражениями по российской энергетической инфраструктуре, а также ожиданием трейдерами усиления санкций США в отношении российской нефти, пишет издание.

Эти поражения "нарушили работу нефтеперерабатывающей и экспортной систем москвы, привели к дефициту бензина в некоторых регионах рф и стали ответом на продвижение москвы на линии фронта и удары по газовым и энергетическим объектам Украины", отмечает издание.

В своей записке для клиентов в понедельник Barclays сообщил, что цены на нефть остаются в узком диапазоне на фоне геополитической нестабильности и относительно устойчивых фундаментальных показателей.

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил ввести санкции против россии, если в течение следующих двух недель не будет достигнуто прогресса в достижении мирного соглашения.

Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»22.08.25, 21:18 • 36793 просмотра

Трейдеры также будут следить за последствиями предстоящего введения США пошлин против Индии в связи с продолжением закупок российской нефти, заявил Оле Гансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Индийские экспортеры готовятся к перебоям в поставках после того, как Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что Вашингтон введет дополнительные 25% пошлины на все товары индийского происхождения со среды.

Это означает, что индийский экспорт столкнется с пошлинами США до 50% - одними из самых высоких, введенных Вашингтоном, - после того, как Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в качестве наказания за увеличение закупок российской нефти Нью-Дели в начале августа.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии увеличивают закупки российской нефти, несмотря на критику США - Bloomberg20.08.25, 18:41 • 3944 просмотра

Трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах нефти в США позже в этот день. Ожидается снижение запасов сырой нефти и бензина, но возможно увеличение запасов дистиллятов.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Нефть
Нефть марки Brent
Barclays
Reuters
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Украина