Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 14690 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 28708 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
21 декабря, 12:47 • 33103 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 41148 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 38791 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48300 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
20 декабря, 17:18 • 72441 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 85899 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45741 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21 • 123188 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 91853 просмотра
Экспорт российского СПГ в Китай вырос до рекордного уровня - Bloomberg

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,6 миллиона метрических тонн в ноябре. Это позволило России обогнать Австралию и стать крупнейшим поставщиком после Катара, предлагая самый дешевый СПГ среди 12 поставщиков.

Экспорт российского СПГ в Китай вырос до рекордного уровня - Bloomberg

Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре, на фоне того, как покупатели, игнорируя риск западных санкций, пытались получить доступ к более дешевому топливу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки суперохлажденного газа из россии выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом до 1,6 миллиона метрических тонн в прошлом месяце, как показали таможенные данные, опубликованные на выходных. Этот скачок позволил россии обогнать Австралию, став крупнейшим поставщиком Китая после Катара.

россия обратилась к крупнейшему газовому рынку Азии, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу, которая была крупнейшим покупателем москвы на протяжении десятилетий до вторжения рф в Украину. Компании пришлось снизить цены, чтобы повысить свою привлекательность - ее СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай и примерно на 10% ниже среднего показателя, составив 9,85 долларов за миллион британских тепловых единиц в ноябре, согласно таможенным данным.

Общий объем импорта впервые за более чем год вырос в годовом исчислении после того, как слабый спрос смягчил требования.

В августе Китай начал импортировать партии с подсанкционного российского завода "Арктик СПГ-2" через свой удаленный терминал в Бэйхае. Тем не менее, российскому объекту пришлось сократить производство, поскольку зимний лед затрудняет экспорт.

Китай не импортировал американский СПГ с февраля, отчасти из-за торговых конфликтов и слабого спроса. Крупные отечественные компании также все больше диверсифицируют свои источники, пытаясь продавать контрактные объемы на мировых рынках, что легче для американских контрактов, которые, как правило, не имеют пунктов о пункте назначения, пишет издание.

Китай увеличил импорт индонезийской нефти, что может скрывать санкционное иранское сырье24.11.25, 08:58 • 6037 просмотров

Юлия Шрамко

