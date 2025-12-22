Экспорт российского СПГ в Китай вырос до рекордного уровня - Bloomberg
Киев • УНН
Поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,6 миллиона метрических тонн в ноябре. Это позволило России обогнать Австралию и стать крупнейшим поставщиком после Катара, предлагая самый дешевый СПГ среди 12 поставщиков.
Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре, на фоне того, как покупатели, игнорируя риск западных санкций, пытались получить доступ к более дешевому топливу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Поставки суперохлажденного газа из россии выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом до 1,6 миллиона метрических тонн в прошлом месяце, как показали таможенные данные, опубликованные на выходных. Этот скачок позволил россии обогнать Австралию, став крупнейшим поставщиком Китая после Катара.
россия обратилась к крупнейшему газовому рынку Азии, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу, которая была крупнейшим покупателем москвы на протяжении десятилетий до вторжения рф в Украину. Компании пришлось снизить цены, чтобы повысить свою привлекательность - ее СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай и примерно на 10% ниже среднего показателя, составив 9,85 долларов за миллион британских тепловых единиц в ноябре, согласно таможенным данным.
Общий объем импорта впервые за более чем год вырос в годовом исчислении после того, как слабый спрос смягчил требования.
В августе Китай начал импортировать партии с подсанкционного российского завода "Арктик СПГ-2" через свой удаленный терминал в Бэйхае. Тем не менее, российскому объекту пришлось сократить производство, поскольку зимний лед затрудняет экспорт.
Китай не импортировал американский СПГ с февраля, отчасти из-за торговых конфликтов и слабого спроса. Крупные отечественные компании также все больше диверсифицируют свои источники, пытаясь продавать контрактные объемы на мировых рынках, что легче для американских контрактов, которые, как правило, не имеют пунктов о пункте назначения, пишет издание.
