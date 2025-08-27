$41.400.03
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в конце сентября – начале октября. Ограничительные меры и локдаун маловероятны, поскольку показатели значительно ниже, чем в прошлом году.

Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун

На Украине подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября - начале октября. Маловероятно, что это приведет к каким-либо локальным противоэпидемическим или ограничительным мерам. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Возможен ли локдаун

"Мы находимся до сих пор в межэпидемическом периоде, то есть в период до подъема заболеваемости. Скорее всего, подъем заболеваемости нас будет ожидать под конец сентября, возможно, даже под начало октября. Поэтому именно в этот период мы будем ожидать подъем реальной заболеваемости COVID-19", - сказал Кузин.

Он прокомментировал, ожидается ли в Украине новый локдаун.

"Вряд ли. Потому что если мы посмотрим на статистику, которую мы регистрируем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то мы видим, что сейчас на 65% случаев меньше. Поэтому маловероятно, что это приведет к каким-то локальным противоэпидемическим, ограничительным мерам", - пояснил Кузин.

Кузин сообщил, что в 2024 году за весь эпидемический сезон заболеваемости, начиная с августа и заканчивая мартом, заболело чуть более 4,5 млн украинцев COVID-19.

"Даже при таких высоких показателях в областях страны не вводились карантинные или противоэпидемические меры, потому что такие показатели заболеваемости являются нормальными, ожидаемыми в сезон ОРВИ и гриппа", - сказал Кузин.

Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав21.08.25, 20:02 • 4062 просмотра

Когда теперь начинается эпидемический сезон COVID-19

Кузин отметил, что за последние несколько лет существенно изменилась конфигурация и то, каким образом в мире циркулирует COVID-19 и грипп.

"За последние 2-3 года мы наблюдаем стабильную тенденцию, как в Украине, так и на территории ЕС, на территории США и других стран, когда пиковые показатели заболеваемости COVID-19, или начало эпидемического сезона COVID-19, начинается немного раньше, чем мы его привыкли регистрировать. Таким образом мы видим, что первые признаки ухудшения эпидемической ситуации начинают чаще всего появляться в августе. Это уже тенденция последних нескольких лет. В течение августа, сентября и даже части октября COVID-19 действительно приобретает все большие масштабы. После этого он переходит на другие острые респираторные вирусные инфекции. То есть они занимают основную, ключевую массу новых случаев инфицирования. Это обычно РС-вирусы, аденовирусы и другие респираторные вирусы, которые обычно протекают достаточно легко", - рассказал Кузин.

Он отметил, что уже под конец года, то есть под декабрь, под январь появляется циркуляция вируса гриппа.

"Циркуляция вируса гриппа чаще всего уже завершается под конец марта следующего года и по сути завершает весь этот эпидемический сезон. Такая динамика будет характерна и в этом году. Такую динамику мы наблюдали и в прошлые годы", - добавил Кузин.

COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза25.08.25, 15:41 • 3480 просмотров

Анна Мурашко

COVID-19Здоровье
COVID-19
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина