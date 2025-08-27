$41.400.03
В областях існують механізми запровадження локальних карантинів через COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що області мають механізми для запровадження локальних карантинів. Це можливо при значному перевищенні середнього рівня захворюваності на COVID-19.

В областях існують механізми запровадження локальних карантинів через COVID-19 - МОЗ

У будь-якій області існують механізми запровадження локальних карантинів або протиепідемічних заходів. Їх можуть вводити, коли рівні захворюваності на COVID-19  набагато вищі, аніж середні очікування. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін  в інтервю в  програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

Кузін прокоментував причини для застосування протиепідемічних заходів.

Юридично зараз створені всі механізми. У будь-якій області або будь-якій об'єднаній територіальній громаді існують механізми запровадження локальних карантинів або протиепідемічних заходів. Така практика існувала раніше й насправді вона була залишена й після COVID-19, трішки модифікована. Вона необхідна для того, щоб якщо на території будь-якої територіальної громади, міста ми спостерігаємо якісь аномальні, чи надвисокі показники, місцева влада мала необхідні важелі впливу для того, щоб вони застосували протиепідемічні обмеження

- розповів Кузін.

Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун27.08.25, 15:09 • 1048 переглядiв

Кузін пояснив, що протиепідемічні обмеження можуть застосовуватися в тому випадку, коли рівні захворюваності набагато вищі, аніж середні очікування.

Зараз щонайменше на 60-70% нижче мінімального рівня ми перебуваємо по показниках захворюваності. Тобто шансів на те, що десь ситуація погіршиться, що місцева влада вимушена буде запровадити такі заходи, я особисто оцінюю як дуже малоймовірні

- сказав Кузін.

Окрім того, Кузін заявив, що COVID-19 став сезонним захворюванням і зливається із загальною масою ГРВІ.

COVID-19 став сезонним захворюванням. Його сезонність припадає на сезонність гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо раніше ми реєстрували дві хвилі, тобто на весні й восени, або взимку, то зараз ми реєструємо по великому рахунку один піковий період захворюваності, який спостерігається в серпень-вересень, можливо частина жовтня

- розповів Кузін.

Кількість хворих на COVID-19 зростає, але захворюваність утричі нижча за минулий рік - МОЗ21.08.25, 20:02 • 4107 переглядiв

Доповнення

Кузін повідомляв, що з вересня на щотижневій основі починається окрема система моніторингу гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні.

Якщо в якійсь області будуть хоча б наближатися показники по всім сумарним ГРВІ до пандемічного рівня, то не виключається, що якась область може запровадити такі локальні обмежувальні заходи.

27 серпня Кузін повідомив, що в Україні підйом захворюваності на COVID-19 очікується в кінці вересня - на початку жовтня. Мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних або обмежувальних заходів.

Анна Мурашко

СуспільствоCOVID-19Здоров'я
COVID-19
Україна