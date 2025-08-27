МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"

В Міністерстві охорони здоров’я прогнозуються, що, ймовірно, в Україні будуть стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть великі спалахи у великих містах. Поява локальних спалахів гепатиту А у гірських, віддалених територій, де відсутнє централізоване водопостачання не виключається. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

На жаль, ми продовжуємо реєструвати випадки гепатиту А. Ми маємо достатньо тривалі спалахи, особливо коли населенні пункти, особливо сільської території, або гірської, де є проблеми з водопостачанням та водовідведенням, там такі спалахи тривають кілька місяців, тому що достатньо тривалий інкубаційний період. Ми розуміємо, що у великих населених пунктах, зараз через достатньо стабільну систему електропостачання, ми не очікуємо, що можуть з’являтися якісь проблеми саме з водопідготовкою - сказав Кузін.

За його словами, поява локальних спалахів гепатиту А на рівні гірських, віддалених територій, або там, де є нецентралізоване водопостачання такі спалахи не виключаються.

Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть великі спалахи у великих містах, як, наприклад, було у Вінниці - сказав Кузін.

