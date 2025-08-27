$41.400.03
Ексклюзив
15:38 • 2232 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 41147 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 35214 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 11181 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 34075 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 33924 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 39236 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 89185 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 88292 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109758 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Міністерство охорони здоров'я прогнозує появу вірусного гепатиту А в Україні. Однак великі спалахи у великих містах малоймовірні, загроза існує для віддалених територій з проблемами водопостачання.

МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"

В Міністерстві охорони здоров’я прогнозуються, що, ймовірно, в Україні будуть стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть великі спалахи у великих містах. Поява локальних спалахів гепатиту А у гірських, віддалених територій, де відсутнє централізоване водопостачання не виключається. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

На жаль, ми продовжуємо реєструвати випадки гепатиту А. Ми маємо достатньо тривалі спалахи, особливо коли населенні пункти, особливо сільської території, або гірської, де є проблеми з водопостачанням та водовідведенням, там такі спалахи тривають кілька місяців, тому що достатньо тривалий інкубаційний період. Ми розуміємо, що у великих населених пунктах, зараз через достатньо стабільну систему електропостачання, ми не очікуємо, що можуть з’являтися якісь проблеми саме з водопідготовкою

- сказав Кузін.

За його словами, поява локальних спалахів гепатиту А на рівні гірських, віддалених територій, або там, де є нецентралізоване водопостачання такі спалахи не виключаються.

Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть великі спалахи у великих містах, як, наприклад, було у Вінниці

- сказав Кузін.

Нагадаємо

Торік в Україні майже в рівній пропорції була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Проте кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою.

Павло Башинський

