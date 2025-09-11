Американский историк Тимоти Снайдер получил премию имени Василия Стуса

Организаторы премии имени Василия Стуса отметили американского историка и писателя Тимоти Снайдера. Он получил награду в пространстве Украинского ПЕН в Киеве, передает УНН.

Есть так много поэтов, так много авторов украинских, которые могли и могут поэзией и прозой пересказать существенную правду о войне. И потому мне немножко неудобно. Потому что я знаю лично так много людей, которые формулируют эту войну прозой и поэзией. Я очень благодарен. В Украине во время войны я не могу о себе, я могу только о других, у которых, в будущем и сейчас, я учусь - сказал Тимоти Снайдер в своей речи.

Детали

Вручал награду Владимир Ермоленко, философ, писатель, Президент Украинского ПЕН, председатель жюри Премии имени Стуса.

Тимоти Снайдер сегодня является одним из сильнейших в мире голосов в поддержку Украины. Эта поддержка основывается на его убеждении, что тираниям нужно оказывать решительное сопротивление. Примером такого сопротивления являются для Снайдера диссиденты Центрально-Восточной Европы, в том числе и Украины, — и, конечно, среди них Василий Стус. Эта премия — также знак того, насколько в Украине ценят голос Снайдера в нашу поддержку - отметил Ермоленко.

Лауреат премии имени Василия Стуса получил статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасёном и скульптором Станиславом Кадочниковым, а также денежное вознаграждение.

Справка

Премия имени Василия Стуса присуждается ежегодно авторам независимо от места жительства, прижизненно, за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. В этом году Премия имени Василия Стуса была вручена 36-й раз подряд. С момента создания награды ее получили более 70 художников.

Тимоти Снайдер — исследователь истории Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины. Исследует историю Советского Союза и Холокоста. Тимоти Снайдер первым занял вновь созданную профессорскую должность при поддержке Джеймса Темерти в области европейской истории Нового времени в Школе глобальных отношений и государственной политики им. Мунка при Университете Торонто в Канаде. Действительный член Научного общества имени Шевченко в США. Постоянный стипендиат Института гуманитарных исследований в Вене и председатель академического экспертного совета Украинской истории: глобальной инициативы. Профессор Снайдер говорит на пяти и читает на десяти европейских языках. Является автором и составителем двадцати книг, изданных на сорока языках. Среди работ Тимоти Снайдера — книги "О тирании. Двадцать уроков двадцатого века", "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным", "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка", "О свободе" и другие.