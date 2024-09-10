Важный разговор об Украине: Зеленский встретился с историком Тимоти Снайдером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом фандрейзинговой платформы UNITED24, профессором истории Йельского университета Тимоти Снайдером, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства отметил усилия посла в сборе средств для программ "Безопасная земля" и "Безопасное небо". Благодаря Тимоти Снайдеру удалось аккумулировать 3,8 млн долл. Самые активные сборы при его поддержке - на дроны и систему противодействия вражеским БпЛА "Ловец шахедов".

"Спасибо вам за работу на платформе UNITED24. Вы у нас рекордсмен - благодаря вам это рекордные сборы, и это очень важно. Это очень помогает. Вы в разных направлениях помогали. Вы знаете, что не все амбассадоры брались за милитаристское направление, и я вам очень благодарен, что вы не боялись этого", - сказал Владимир Зеленский.

Тимоти Снайдер отметил, что стремится внести вклад в справедливую борьбу украинцев.

"Это маленькая вещь. Это для меня как для человека очень важно: я могу думать, что я что-то для Украины делаю. Нет вообще в жизни таких возможностей, где то, что справедливо, является настолько ясным, как сейчас", - сказал он.

Историк подарил Владимиру Зеленскому первый экземпляр своей книги "О свободе" с автографом. Основой издания являются разговоры с Президентом Украины. Презентация книги состоится через неделю.

Ранее UNITED24 сообщил, что Тимоти Снайдер приехал во Львов на открытие Института документирования и взаимодействия (INDEX). Во время дискуссии он говорил на украинском и подчеркнул важность фиксирования событий войны здесь и сейчас.