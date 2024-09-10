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Важлива розмова про Україну: Зеленський зустрівся із істориком Тімоті Снайдером

Важлива розмова про Україну: Зеленський зустрівся із істориком Тімоті Снайдером

Київ • УНН

 • 23674 перегляди

Президент України подякував історику за збір 3,8 млн доларів на платформі UNITED24. Снайдер подарував Зеленському перший примірник своєї книги "Про свободу", основою якої є розмови з президентом.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером, передає УНН із посиланням на ОП.

Глава держави відзначив зусилля амбасадора у зборі коштів для програм "Безпечна земля" та "Безпечне небо". Завдяки Тімоті Снайдеру вдалося акумулювати 3,8 млн дол. Найактивніші збори за його підтримки – на дрони та систему протидії ворожим БпЛА "Ловець шахедів".

"Дякую вам за роботу на платформі UNITED24. Ви в нас рекордсмен – завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього", – сказав Володимир Зеленський.

Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.

"Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз", – сказав він.

Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги "Про свободу" з автографом. Основою видання є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.

Раніше UNITED24 повідомив, що Тімоті Снайдер приїхав у Львів на відкриття Інституту документування і взаємодії (INDEX). Під час дискусії він говорив українською та наголосив на важливості фіксування подій війни тут і тепер.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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