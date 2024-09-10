Важлива розмова про Україну: Зеленський зустрівся із істориком Тімоті Снайдером
Київ • УНН
Президент України подякував історику за збір 3,8 млн доларів на платформі UNITED24. Снайдер подарував Зеленському перший примірник своєї книги "Про свободу", основою якої є розмови з президентом.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером, передає УНН із посиланням на ОП.
Глава держави відзначив зусилля амбасадора у зборі коштів для програм "Безпечна земля" та "Безпечне небо". Завдяки Тімоті Снайдеру вдалося акумулювати 3,8 млн дол. Найактивніші збори за його підтримки – на дрони та систему протидії ворожим БпЛА "Ловець шахедів".
"Дякую вам за роботу на платформі UNITED24. Ви в нас рекордсмен – завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього", – сказав Володимир Зеленський.
Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.
"Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз", – сказав він.
Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги "Про свободу" з автографом. Основою видання є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.
Раніше UNITED24 повідомив, що Тімоті Снайдер приїхав у Львів на відкриття Інституту документування і взаємодії (INDEX). Під час дискусії він говорив українською та наголосив на важливості фіксування подій війни тут і тепер.