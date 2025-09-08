Семь первых леди прибудут на Саммит в Киев, Мелания Трамп не приедет - Зеленская

На пятый Саммит первых леди и джентльменов, который пройдет в этом году в Киеве, прибудут семь первых леди. Супруга главы Белого дома Дональда Трампа Мелания на этот раз не будет участвовать в мероприятии. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Что касается первых леди, то восемь человек приедут к нам. Восемь это вместе со мной. То есть, приезжает семь - сообщила Зеленская.

Она добавила, что было разослано много приглашений, однако пока рано говорить о том, кто точно планирует присутствовать.

У нас были приглашения для всех. К сожалению, пока не знаем, кто действительно приедет. Несколько имен под вопросом - отметила первая леди.

Зеленская также рассказала, что Мелания Трамп на этот раз не приедет на Пятый Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, однако встреча с ней состоится уже совсем скоро в Нью-Йорке.

Первая леди США также получила приглашение. К сожалению, на этот раз она не будет присутствовать, но мы планируем встречу в конце месяца во время Генассамблеи ООН. Темы саммита мы будем обсуждать и там - сообщила первая леди.

Справка

Пятый Саммит первых леди и джентльменов в 2025 году будет посвящен теме образования. На нем планируют обсудить, как образование формирует мир, а также как знания могут предотвращать конфликты и строить доверие.

Дополнение

Елена Зеленская во время визита в приграничные села Черниговщины заявила, что украинские дети должны получать лучшие возможности, которые в состоянии обеспечить государство, и одна из них – качественное гарантированное питание.