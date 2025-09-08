Сім перших леді прибудуть на Саміт до Києва, Меланія Трамп не приїде - Зеленська

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
12:10 • 210 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 7274 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 14449 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 19721 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 25049 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 39169 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60971 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75348 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79695 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 125318 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
50%
753мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 5854 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 25524 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 24302 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 27084 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 13826 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 27795 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 24846 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 26055 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 125316 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 106888 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 27796 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 27002 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 31905 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 63754 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 121050 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
YouTube
Instagram
Facebook

Сім перших леді прибудуть на Саміт до Києва, Меланія Трамп не приїде - Зеленська

Київ • УНН

 • 148 перегляди

На п'ятий Саміт перших леді і джентльменів у Києві прибудуть сім перших леді. Меланія Трамп не братиме участь, але зустрінеться з Оленою Зеленською в Нью-Йорку.

Сім перших леді прибудуть на Саміт до Києва, Меланія Трамп не приїде - Зеленська

На п’ятий Саміт перших леді і джентльменів, який пройде цього року в Києві, прибудуть сім перших леді. Дружина очільника Білого дому Дональда Трампа Меланія цього разу не братиме участь у заході. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції, повідомляє УНН.

Щодо перших леді, то вісім людей приїдуть до нас. Вісім це разом зі мною. Тобто, приїздить сім 

- повідомила Зеленська.

Вона додала, що було розіслано багато запрошень, проте наразі рано говорити про те, хто точно планує бути присутнім.

У нас були запрошення для всіх. На жаль, поки не знаємо, хто дійсно приїде. Кілька імен під питанням 

- зазначила перша леді.

Зеленська також розповіла, що Меланія Трамп цього разу не приїде на П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві, однак зустріч з нею відбудеться вже зовсім скоро у Нью-Йорку.

Перша леді США також отримала запрошення. На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустріч у кінці місяця під час Генасамблеї ООН. Теми саміту ми обговорюватимемо і там 

- повідомила перша леді.

Довідково

П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у 2025 році буде присвячений темі освіти. На ньому планують обговорити, як освіта формує світ, а також як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.

Доповнення

Олена Зеленська під час візиту до прикордонних сіл Чернігівщини заявила, що українські діти мають отримувати найкращі можливості, які у змозі забезпечити держава, і одна з них – якісне гарантоване харчування.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Олена Зеленська
Київ