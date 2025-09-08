Сім перших леді прибудуть на Саміт до Києва, Меланія Трамп не приїде - Зеленська

На п’ятий Саміт перших леді і джентльменів, який пройде цього року в Києві, прибудуть сім перших леді. Дружина очільника Білого дому Дональда Трампа Меланія цього разу не братиме участь у заході. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції, повідомляє УНН.

Щодо перших леді, то вісім людей приїдуть до нас. Вісім це разом зі мною. Тобто, приїздить сім - повідомила Зеленська.

Вона додала, що було розіслано багато запрошень, проте наразі рано говорити про те, хто точно планує бути присутнім.

У нас були запрошення для всіх. На жаль, поки не знаємо, хто дійсно приїде. Кілька імен під питанням - зазначила перша леді.

Зеленська також розповіла, що Меланія Трамп цього разу не приїде на П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві, однак зустріч з нею відбудеться вже зовсім скоро у Нью-Йорку.

Перша леді США також отримала запрошення. На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустріч у кінці місяця під час Генасамблеї ООН. Теми саміту ми обговорюватимемо і там - повідомила перша леді.

Довідково

П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у 2025 році буде присвячений темі освіти. На ньому планують обговорити, як освіта формує світ, а також як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.

Доповнення

Олена Зеленська під час візиту до прикордонних сіл Чернігівщини заявила, що українські діти мають отримувати найкращі можливості, які у змозі забезпечити держава, і одна з них – якісне гарантоване харчування.