Сім перших леді прибудуть на Саміт до Києва, Меланія Трамп не приїде - Зеленська
Київ • УНН
На п’ятий Саміт перших леді і джентльменів, який пройде цього року в Києві, прибудуть сім перших леді. Дружина очільника Білого дому Дональда Трампа Меланія цього разу не братиме участь у заході. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції, повідомляє УНН.
Щодо перших леді, то вісім людей приїдуть до нас. Вісім це разом зі мною. Тобто, приїздить сім
Вона додала, що було розіслано багато запрошень, проте наразі рано говорити про те, хто точно планує бути присутнім.
У нас були запрошення для всіх. На жаль, поки не знаємо, хто дійсно приїде. Кілька імен під питанням
Зеленська також розповіла, що Меланія Трамп цього разу не приїде на П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві, однак зустріч з нею відбудеться вже зовсім скоро у Нью-Йорку.
Перша леді США також отримала запрошення. На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустріч у кінці місяця під час Генасамблеї ООН. Теми саміту ми обговорюватимемо і там
Довідково
П’ятий Саміт перших леді та джентльменів у 2025 році буде присвячений темі освіти. На ньому планують обговорити, як освіта формує світ, а також як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.
Доповнення
Олена Зеленська під час візиту до прикордонних сіл Чернігівщини заявила, що українські діти мають отримувати найкращі можливості, які у змозі забезпечити держава, і одна з них – якісне гарантоване харчування.