3 вересня, 17:28 • 18196 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 29924 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 24265 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 24360 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 44689 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23309 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24687 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22768 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24804 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47729 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
"Отримувати найкращі можливості": перша леді відвідала прикордонні школи Чернігівщини, де реалізують реформу шкільного харчування

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Перша леді України Олена Зеленська відвідала освітні заклади Чернігівщини, де обговорила реформу шкільного харчування. Вона наголосила на важливості якісного харчування для дітей та розширення можливостей безкоштовного харчування.

"Отримувати найкращі можливості": перша леді відвідала прикордонні школи Чернігівщини, де реалізують реформу шкільного харчування

Українські діти мають отримувати найкращі можливості, які у змозі забезпечити держава, і одна з них – якісне гарантоване харчування. Про це під час відвідин прикордонних закладів освіти Чернігівщини сказала перша леді України Олена Зеленська, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, дружина Президента побувала в кулінарному хабі на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Це місце, де кухарі освітніх закладів проходять навчання та підвищують кваліфікацію, опановуючи сучасну здорову рецептуру.

Навіть під час випробувань наші діти мають отримувати найкращі можливості, які тільки може забезпечити країна. Одна з них – якісне гарантоване харчування, яке дасть сили та здоров’я вчитися й жити. Саме таке забезпечує реформа шкільного харчування

– зазначила перша леді.

Олена Зеленська також відвідала дві гімназії, де коштом державної субвенції модернізували кухні. Під час зустрічі з керівництвом області перша леді наголосила, що важливо розширити можливість забезпечення дітей безкоштовним харчуванням у школах. 

Обов’язок кожного, особливо місцевих громад – скористатися всіма наданими можливостями. Закликаю вас активно їх використовувати: сигналізувати про проблеми, порушувати питання на місцях, не замовчувати труднощів

– зауважила дружина Президента.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України рекомендував місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках для багатодітних родин.

День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення01.09.25, 08:46 • 177089 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Чернігівська область
Україна
Олена Зеленська