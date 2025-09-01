Уряд рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин
Кабмін рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин. Уряд також перерозподілив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.
Кабінет міністрів України рекомендував місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках для багатодітних родин. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.
Сьогодні засідання Уряду було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів
Знижка на харчування дітей у дитсадках для багатодітних родин
Рекомендували місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування багатодітні родини і надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування
34 млн грн виділили на водопостачання для Миколаївщини
Окрім того, Свириденко повідомила, що для того, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини.
Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель
З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах.