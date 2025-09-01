$41.320.06
Ексклюзив
14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу 09:46
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення 1 вересня, 05:46
Уряд рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин

Київ

 • 176 перегляди

Кабмін рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин. Уряд також перерозподілив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.

Уряд рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин

Кабінет міністрів України рекомендував місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках для багатодітних родин. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Сьогодні засідання Уряду було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів

- повідомила Свириденко.

Знижка на харчування дітей у дитсадках для багатодітних родин

Рекомендували місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування багатодітні родини і надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування

- написала Свириденко.

34 млн грн виділили на водопостачання для Миколаївщини

Окрім того, Свириденко повідомила, що для того, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини.

Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель

- розповіла Свириденко.

Доповнення

З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах.

Анна Мурашко

Суспільство Політика
Миколаївська область
Україна