Уряд рекомендував місцевій владі продовжити 50% пільгу на харчування у дитсадках для багатодітних родин

Кабінет міністрів України рекомендував місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках для багатодітних родин. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Сьогодні засідання Уряду було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів - повідомила Свириденко.

Знижка на харчування дітей у дитсадках для багатодітних родин

Рекомендували місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування багатодітні родини і надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування - написала Свириденко.

34 млн грн виділили на водопостачання для Миколаївщини

Окрім того, Свириденко повідомила, що для того, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, Уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини.

Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель - розповіла Свириденко.

Доповнення

З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах.