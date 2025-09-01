Правительство рекомендовало местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей

Кабинет министров Украины рекомендовал местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах для многодетных семей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня заседание Правительства было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов - сообщила Свириденко.

Скидка на питание детей в детских садах для многодетных семей

Рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах. После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание - написала Свириденко.

34 млн грн выделили на водоснабжение для Николаевщины

Кроме того, Свириденко сообщила, что для того, чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период, Правительство перераспределило 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины.

Каскад водохранилищ в бассейне реки Березань обеспечивает питьевой водой более 9,2 тыс. жителей из 15 общин и орошение почти 10 тыс. гектаров сельхозземель - рассказала Свириденко.

Дополнение

С сентября для учащихся начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах.