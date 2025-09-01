$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 844 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 9692 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 75053 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 56485 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 100671 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 109757 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 100063 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 83231 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35349 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24887 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Правительство рекомендовало местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Кабмин рекомендовал местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей. Правительство также перераспределило 34 млн грн на водоснабжение для Николаевской области.

Правительство рекомендовало местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей

Кабинет министров Украины рекомендовал местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах для многодетных семей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня заседание Правительства было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов

- сообщила Свириденко.

Скидка на питание детей в детских садах для многодетных семей

Рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах. После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание

- написала Свириденко.

34 млн грн выделили на водоснабжение для Николаевщины

Кроме того, Свириденко сообщила, что для того, чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период, Правительство перераспределило 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины.

Каскад водохранилищ в бассейне реки Березань обеспечивает питьевой водой более 9,2 тыс. жителей из 15 общин и орошение почти 10 тыс. гектаров сельхозземель

- рассказала Свириденко.

Дополнение

С сентября для учащихся начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Николаевская область
Украина