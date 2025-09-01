Правительство рекомендовало местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей
Киев • УНН
Кабмин рекомендовал местным властям продлить 50% льготу на питание в детских садах для многодетных семей. Правительство также перераспределило 34 млн грн на водоснабжение для Николаевской области.
Кабинет министров Украины рекомендовал местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах для многодетных семей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Сегодня заседание Правительства было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов
Скидка на питание детей в детских садах для многодетных семей
Рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах. После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание
34 млн грн выделили на водоснабжение для Николаевщины
Кроме того, Свириденко сообщила, что для того, чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период, Правительство перераспределило 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины.
Каскад водохранилищ в бассейне реки Березань обеспечивает питьевой водой более 9,2 тыс. жителей из 15 общин и орошение почти 10 тыс. гектаров сельхозземель
Дополнение
С сентября для учащихся начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах.