«Получать лучшие возможности»: первая леди посетила приграничные школы Черниговщины, где реализуют реформу школьного питания
Киев • УНН
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила образовательные учреждения Черниговщины, где обсудила реформу школьного питания. Она подчеркнула важность качественного питания для детей и расширения возможностей бесплатного питания.
Украинские дети должны получать наилучшие возможности, которые в состоянии обеспечить государство, и одна из них – качественное гарантированное питание. Об этом во время посещения приграничных учебных заведений Черниговщины сказала первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает УНН.
Подробности
В частности, супруга Президента побывала в кулинарном хабе на базе Черниговского центра профессионально-технического образования. Это место, где повара образовательных учреждений проходят обучение и повышают квалификацию, осваивая современную здоровую рецептуру.
Даже во время испытаний наши дети должны получать наилучшие возможности, которые только может обеспечить страна. Одна из них – качественное гарантированное питание, которое даст силы и здоровье учиться и жить. Именно такое обеспечивает реформа школьного питания
Елена Зеленская также посетила две гимназии, где за счет государственной субвенции модернизировали кухни. Во время встречи с руководством области первая леди подчеркнула, что важно расширить возможность обеспечения детей бесплатным питанием в школах.
Обязанность каждого, особенно местных общин – воспользоваться всеми предоставленными возможностями. Призываю вас активно их использовать: сигнализировать о проблемах, поднимать вопросы на местах, не замалчивать трудностей
Напомним
Кабинет министров Украины рекомендовал местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах для многодетных семей.
