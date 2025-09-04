«Получать лучшие возможности»: первая леди посетила приграничные школы Черниговщины, где реализуют реформу школьного питания

Украинские дети должны получать наилучшие возможности, которые в состоянии обеспечить государство, и одна из них – качественное гарантированное питание. Об этом во время посещения приграничных учебных заведений Черниговщины сказала первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает УНН.

В частности, супруга Президента побывала в кулинарном хабе на базе Черниговского центра профессионально-технического образования. Это место, где повара образовательных учреждений проходят обучение и повышают квалификацию, осваивая современную здоровую рецептуру.

Даже во время испытаний наши дети должны получать наилучшие возможности, которые только может обеспечить страна. Одна из них – качественное гарантированное питание, которое даст силы и здоровье учиться и жить. Именно такое обеспечивает реформа школьного питания