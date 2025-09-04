$41.360.01
«Получать лучшие возможности»: первая леди посетила приграничные школы Черниговщины, где реализуют реформу школьного питания

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила образовательные учреждения Черниговщины, где обсудила реформу школьного питания. Она подчеркнула важность качественного питания для детей и расширения возможностей бесплатного питания.

«Получать лучшие возможности»: первая леди посетила приграничные школы Черниговщины, где реализуют реформу школьного питания

Украинские дети должны получать наилучшие возможности, которые в состоянии обеспечить государство, и одна из них – качественное гарантированное питание. Об этом во время посещения приграничных учебных заведений Черниговщины сказала первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает УНН.

Подробности

В частности, супруга Президента побывала в кулинарном хабе на базе Черниговского центра профессионально-технического образования. Это место, где повара образовательных учреждений проходят обучение и повышают квалификацию, осваивая современную здоровую рецептуру.

Даже во время испытаний наши дети должны получать наилучшие возможности, которые только может обеспечить страна. Одна из них – качественное гарантированное питание, которое даст силы и здоровье учиться и жить. Именно такое обеспечивает реформа школьного питания

– отметила первая леди.

Елена Зеленская также посетила две гимназии, где за счет государственной субвенции модернизировали кухни. Во время встречи с руководством области первая леди подчеркнула, что важно расширить возможность обеспечения детей бесплатным питанием в школах.

Обязанность каждого, особенно местных общин – воспользоваться всеми предоставленными возможностями. Призываю вас активно их использовать: сигнализировать о проблемах, поднимать вопросы на местах, не замалчивать трудностей

– отметила супруга Президента.

Напомним

Кабинет министров Украины рекомендовал местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детских садах для многодетных семей.

