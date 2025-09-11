Зеленський вручив держнагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії. Також державної нагороди нашої країни удостоївся перший джентльмен Данії, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Данія, Фінляндія, Естонія – країни, чиї люди й уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Сьогодні разом вручили державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії – справжнім друзям, які стоять поруч із нашим народом. Вони приїхали до України на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Для нас це символ справжнього партнерства й великої довіри