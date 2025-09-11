Зеленський вручив держнагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії, а також першому джентльмену Данії. Це сталося під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві.
Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії. Також державної нагороди нашої країни удостоївся перший джентльмен Данії, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.
Данія, Фінляндія, Естонія – країни, чиї люди й уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Сьогодні разом вручили державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії – справжнім друзям, які стоять поруч із нашим народом. Вони приїхали до України на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Для нас це символ справжнього партнерства й великої довіри
Глава держави відзначив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня кінорежисера, сценариста, чоловіка Прем’єр-міністерки Данії Мартіна Бо Тенберга та орденами княгині Ольги І ступеня першу леді Естонії Сір’є Каріс і першу леді Фінляндії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб.
Щиро дякую вам. Ми дуже пишаємося тим, що в нас є такі великі друзі України, українського народу. Вітаю вас
Доповнення
Організатори премії імені Василя Стуса відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав нагороду у просторі Українського ПЕН у Києві.