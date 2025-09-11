$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 998 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 9818 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 20180 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 13354 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 12162 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 18670 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13576 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15759 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13996 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14071 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Зеленський вручив держнагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії, а також першому джентльмену Данії. Це сталося під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві.

Зеленський вручив держнагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії. Також державної нагороди нашої країни удостоївся перший джентльмен Данії, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Данія, Фінляндія, Естонія – країни, чиї люди й уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Сьогодні разом вручили державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії – справжнім друзям, які стоять поруч із нашим народом. Вони приїхали до України на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Для нас це символ справжнього партнерства й великої довіри 

- повідомив Зеленський.

Глава держави відзначив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня кінорежисера, сценариста, чоловіка Прем’єр-міністерки Данії Мартіна Бо Тенберга та орденами княгині Ольги І ступеня першу леді Естонії Сір’є Каріс і першу леді Фінляндії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб.

Щиро дякую вам. Ми дуже пишаємося тим, що в нас є такі великі друзі України, українського народу. Вітаю вас 

– сказав Володимир Зеленський.

Організатори премії імені Василя Стуса відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав нагороду у просторі Українського ПЕН у Києві.

