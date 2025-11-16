Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ

Президент Финляндии заявил, что огонь по Украине в ближайшее время не прекратится. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что до весны вряд ли будет прекращен огонь по Украине. А также призвал европейских союзников поддержать Киев, несмотря на коррупционный скандал.

Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

В результате двух войн с Россией в 1940-х годах Финляндия потеряла около 10% своей территории в пользу Москвы и согласилась на военный нейтралитет. Однако государство изменило позицию после полномасштабного вторжения России в Украину, когда финны вступили в НАТО.

По словам Александера Стубба, Европе понадобится «sisu» – финское слово, означающее выносливость, стойкость и упорство, чтобы пережить зимние месяцы из-за российских атак и информационной войны.

Стаббу также необходимо это качество как одному из ключевых европейских посредников между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я могу объяснить президенту Трампу, через что прошла Финляндия, или как я вижу ситуацию на поле боя, или как вы имеете дело с (президентом России Владимиром Путиным). И тогда, знаете, если он примет одну из десяти идей, это хорошо», – сказал он.

Стабб подчеркнул, что Владимир Зеленский должен разобраться с обвинениями в откатах и хищениях, объяснив, что этот скандал играет на руку России, а также призвал европейских лидеров усилить военную и финансовую поддержку Киева.

Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году – сказал Стабб, добавив, что было бы хорошо «что-то начать» до марта.

Также он подчеркнул, что три главных вопроса на пути к прекращению огня – это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение определенного взаимопонимания относительно территориальных претензий, чтобы принести мир в Украину, - сказал Стабб.

Трампу и европейским лидерам нужно максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин по сути хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад - сказал Стабб.

Для этого президент Финляндии предложил использовать такие инструменты, как сотни миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе в качестве залога для финансирования Украины, а также усиление военного давления на Москву.

Напомним

