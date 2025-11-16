$42.060.00
Эксклюзив
08:19 • 5546 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
07:00 • 11483 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
05:50 • 6050 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 21545 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 38262 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 41934 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 39793 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52114 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44726 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38431 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что прекращение огня в Украине в ближайшее время маловероятно, призывая европейских союзников поддержать Киев, несмотря на коррупционный скандал. Он подчеркнул необходимость европейской выносливости и усиления давления на Россию.

Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ

Президент Финляндии заявил, что огонь по Украине в ближайшее время не прекратится. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что до весны вряд ли будет прекращен огонь по Украине. А также призвал европейских союзников поддержать Киев, несмотря на коррупционный скандал.

Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

В результате двух войн с Россией в 1940-х годах Финляндия потеряла около 10% своей территории в пользу Москвы и согласилась на военный нейтралитет. Однако государство изменило позицию после полномасштабного вторжения России в Украину, когда финны вступили в НАТО.

По словам Александера Стубба, Европе понадобится «sisu» – финское слово, означающее выносливость, стойкость и упорство, чтобы пережить зимние месяцы из-за российских атак и информационной войны.

Стаббу также необходимо это качество как одному из ключевых европейских посредников между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я могу объяснить президенту Трампу, через что прошла Финляндия, или как я вижу ситуацию на поле боя, или как вы имеете дело с (президентом России Владимиром Путиным). И тогда, знаете, если он примет одну из десяти идей, это хорошо», – сказал он.

Стабб подчеркнул, что Владимир Зеленский должен разобраться с обвинениями в откатах и хищениях, объяснив, что этот скандал играет на руку России, а также призвал европейских лидеров усилить военную и финансовую поддержку Киева.

Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году

– сказал Стабб, добавив, что было бы хорошо «что-то начать» до марта.

Также он подчеркнул, что три главных вопроса на пути к прекращению огня – это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение определенного взаимопонимания относительно территориальных претензий, чтобы принести мир в Украину, - сказал Стабб.

Трампу и европейским лидерам нужно максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. Путин по сути хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины – цели, которые не изменились с начала войны почти четыре года назад

- сказал Стабб.

Для этого президент Финляндии предложил использовать такие инструменты, как сотни миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе в качестве залога для финансирования Украины, а также усиление военного давления на Москву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии, а также первому джентльмену Дании. Это произошло во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Алла Киосак

