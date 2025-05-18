В войне против Украины РФ потеряла еще 1130 военных – Генштаб

За минувшие сутки, 17 мая, российская армия потеряла 1 130 солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 973730 (+1130) человек,

танков – 10832 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22557 (+4) ед,

артиллерийских систем – 27980 (+38) ед,

РСЗО – 1387 (+1) ед,

средства ПВО – 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),

крылатые ракеты – 3197 (+0),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48900 (+91) ед,

специальная техника – 3892 (+0).

Данные уточняются.

Напомним

В субботу, 17 мая на фронте произошло 131 боестолкновение. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 44 атаки, 38 из которых отбиты.

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