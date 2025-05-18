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На фронті 131 бойове зіткнення: третина з них на Покровському напрямку

Київ • УНН

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17 травня на фронті відбулася 131 бойова сутичка. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 44 атаки, 38 з яких відбито.

На фронті 131 бойове зіткнення: третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби 17 травня на російсько-українському фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Російські загарбники не припиняють штурмів на 11 напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це повідомляє УНН з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на фронті зафіксовано  131 бойове зіткнення. 

Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

Сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили шість атак, два боєзіткнення на даний час тривають. Від ударів російських КАБів постраждала Костянтинівка.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили самохідну артилерійську систему, сім автомобілів, 27 мотоциклів, міномет та 15 БпЛА; також пошкодили ще одну самохідну артилерійську установку

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків, ще одне боєзіткнення триває.

Втратами закінчилися дві спроби окупантів витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають до цього часу. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 211 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо

СБУ завдала удару дронами по складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального, що в Криму. Українські спецслужби продовжують нищити ворога.

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