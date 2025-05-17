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Безпілотний літальний апарат

Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму - джерело

Київ • УНН

 • 148 перегляди

СБУ завдала удару дронами по складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального, що в Криму. Українські спецслужби продовжують нищити ворога.

Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму - джерело

У п’ятницю, 16 травня, дрони Служби безпеки України вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму, де розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляють джерела УНН.

Деталі

"Учора дрони СБУ організували серйозну "бавовну" на складах боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони рф, яка розташована поблизу село Перевальне в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів", - повідомило джерело.

Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

В окупованому Криму досі детонують склади росіян після атаки дронів: показали кадри потужного вибуху16.05.25, 10:36 • 8972 перегляди

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