В окупованому Криму досі детонують склади росіян після атаки дронів: показали кадри потужного вибуху
Київ • УНН
В окупованому Криму, у Перевальному, пролунав потужний вибух на складі озброєнь. Також повідомляється, що вночі була атака невідомих дронів.
У селі Перевальне у тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на складі озброєнь та боєприпасів. Про це повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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"Один з найпотужніших вибухів на складі озброєнь та боєприпасів у Перевальному", - повідомив "Крымский ветер" і показав відповідне відео.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко тим часом повідомив у Telegram, що в окупованому Криму "досі детонують склади росіян після нічної атаки невідомих дронів".
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 16 травня та вранці пролунала серія потужних вибухів.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що серії вибухів було чутно над Ялтою та Севастополем, близько 5-ї ранку. Він зазначив, що місцеві повідомляли про яскраві спалахи і сильний гомін у небі, від якого в багатьох автомобілях спрацювали сигналізації. Вибухи також було чути в Алупці, Алушті та Гурзуфі, зазначив він.