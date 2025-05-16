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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

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В окупованому Криму досі детонують склади росіян після атаки дронів: показали кадри потужного вибуху

Київ • УНН

 • 6084 перегляди

В окупованому Криму, у Перевальному, пролунав потужний вибух на складі озброєнь. Також повідомляється, що вночі була атака невідомих дронів.

В окупованому Криму досі детонують склади росіян після атаки дронів: показали кадри потужного вибуху

У селі Перевальне у тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух на складі озброєнь та боєприпасів. Про це повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

"Один з найпотужніших вибухів на складі озброєнь та боєприпасів у Перевальному", - повідомив "Крымский ветер" і показав відповідне відео.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко тим часом повідомив у Telegram, що в окупованому Криму "досі детонують склади росіян після нічної атаки невідомих дронів".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 16 травня та вранці пролунала серія потужних вибухів.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що серії вибухів було чутно над Ялтою та Севастополем, близько 5-ї ранку. Він зазначив, що місцеві повідомляли про яскраві спалахи і сильний гомін у небі, від якого в багатьох автомобілях спрацювали сигналізації. Вибухи також було чути в Алупці, Алушті та Гурзуфі, зазначив він.

Анна Мурашко

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