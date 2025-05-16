В оккупированном Крыму до сих пор детонируют склады россиян после атаки дронов: показали кадры мощного взрыва
Киев • УНН
В оккупированном Крыму, в Перевальном, прогремел мощный взрыв на складе вооружений. Также сообщается, что ночью была атака неизвестных дронов.
В селе Перевальное во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на складе вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"Один из самых мощных взрывов на складе вооружений и боеприпасов в Перевальном", - сообщил "Крымский ветер" и показал соответствующее видео.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко тем временем сообщил в Telegram, что в оккупированном Крыму "до сих пор детонируют склады россиян после ночной атаки неизвестных дронов".
Дополнение
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 16 мая и утром прозвучала серия мощных взрывов.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что серии взрывов было слышно над Ялтой и Севастополем, около 5 утра. Он отметил, что местные сообщали о ярких вспышках и сильном шуме в небе, от которого во многих автомобилях сработали сигнализации. Взрывы также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе, отметил он.