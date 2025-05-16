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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД
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В оккупированном Крыму до сих пор детонируют склады россиян после атаки дронов: показали кадры мощного взрыва

Киев • УНН

 • 3346 просмотра

В оккупированном Крыму, в Перевальном, прогремел мощный взрыв на складе вооружений. Также сообщается, что ночью была атака неизвестных дронов.

В оккупированном Крыму до сих пор детонируют склады россиян после атаки дронов: показали кадры мощного взрыва

В селе Перевальное во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на складе вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"Один из самых мощных взрывов на складе вооружений и боеприпасов в Перевальном", - сообщил "Крымский ветер" и показал соответствующее видео.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко тем временем сообщил в Telegram, что в оккупированном Крыму "до сих пор детонируют склады россиян после ночной атаки неизвестных дронов".

Дополнение

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 16 мая и утром прозвучала серия мощных взрывов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что серии взрывов было слышно над Ялтой и Севастополем, около 5 утра. Он отметил, что местные сообщали о ярких вспышках и сильном шуме в небе, от которого во многих автомобилях сработали сигнализации. Взрывы также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе, отметил он.

Анна Мурашко

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