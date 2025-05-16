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В Крыму прогремела серия взрывов после сообщений о дронах: горит склад боеприпасов оккупантов

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Ночью 16 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродромов Бельбек и Кача, а также над Ялтой и Севастополем. Оккупационные власти заявили о работе ПВО и уничтожении шести БПЛА.

В Крыму прогремела серия взрывов после сообщений о дронах: горит склад боеприпасов оккупантов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 16 мая и утром прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы "Крымский ветер" и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали 

"В Севастополе прозвучали два мощных взрыва, сообщают подписчики",-сообщил ночью "Крымский ветер", уточнив, что это произошло в районе аэродромов Бельбек и Кача. А потом добавил, что также были слышны взрыви в других местах, в частности, в районе Ялты, Перевального, в Симферопольском районе, в районе Бахчисарая, Балаклавы, мыса Фиолент, Красноперекопском районе.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, серии взрывов было слышно над Ялтой и Севастополем, около 5 утра. Он указал, что местные сообщали о ярких вспышках и сильном гуле в небе, от которого у многих автомобилях сработали сигнализации. Взрывы также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе, отметил он.

"Оккупационная власть заявила о работе ПВО - по словам гауляйтера Севастополя Развожаева, уничтожено шесть БПЛА над морем. Как всегда, официально все "p,snj" и без потерь. А уже впоследствии - детонация в Перевальном!", - говорится в заметке.

"Загорелся склад боеприпасов воинской части №12676. Слышна серия взрывов, клубы дыма поднимаются в небо. Что повлекло "внезапный пожар" - догадаться несложно", - добавил Андрющенко.

Напомним 

Ранее УНН писал, что в ночь на 3 мая в оккупированном россиянами Крыму и нескольких регионах рф были слышны взрывы. Отмечалось, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря были видны вспышки и слышны звуки взрывов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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