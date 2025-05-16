У Криму прогриміла серія вибухів після повідомлень про дрони: палає склад боєприпасів окупантів

У тимчасово окупованому Криму у ніч на 16 травня та вранці пролунала серія потужних вибухів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали "Крымський ветер" та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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"У Севастополі пролунали два потужні вибухи, повідомляють підписники",-повідомив вночі "Крымський ветер", уточнивши, що це сталося в районі аеродромів Бельбек та Кача. А потім додав, що також було чутно вибух в інших місцях, зокрема, у районі Ялти, Перевального, у Сімферопольському районі, у районі Бахчисарая, Балаклави, мису Фіолент, Красноперекопському районі.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, серії вибухів було чутно над Ялтою та Севастополем, близько 5-ї ранку. Він вказав, що місцеві повідомляли про яскраві спалахи та сильний гул у небі, від якого у багатьох автівках спрацювали сигналізації. Вибухи також було чутно в Алупці, Алушті та Гурзуфі, зазначив він.

"Окупаційна влада заявила про роботу ППО - за словами гауляйтера Севастополя Развожаєва, знищено шість БПЛА над морем. Як завжди, офіційно все "p,snj" і без втрат. А вже згодом - детонація в Перевальному!", -ідеться в дописі.

"Загорівся склад боєприпасів військової частини №12676. Чутно серію вибухів, клуби диму здіймаються в небо. Що спричинило "раптову пожежу" - здогадатися нескладно", - додав Андрющенко.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в ніч на 3 травня в окупованому росіянами Криму та декількох регіонах рф було чути вибухи. Зазначалося, що в небі над Керчю та Феодосією з боку Чорного моря було видно спалахи та чути звуки вибухів.