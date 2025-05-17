Дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны рф возле Перевального в Крыму - источник

В пятницу, 16 мая, дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны рф возле Перевального в Крыму, где размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают источники УНН.

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"Вчера дроны СБУ организовали серьезную "бавовну" на складах боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны рф, которая расположена вблизи села Перевальное в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов", - сообщил источник.

Местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части. Ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

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