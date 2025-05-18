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На фронте 131 боевое столкновение: треть из них на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 456 просмотра

17 мая на фронте произошло 131 боевое столкновение. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 44 атаки, 38 из которых отбиты.

На фронте 131 боевое столкновение: треть из них на Покровском направлении

С начала суток 17 мая на российско-украинском фронте произошло 131 боевое столкновение. Российские захватчики не прекращают штурмов на 11 направлениях. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение.

Российские захватчики нанесли 52 авиационных удара, сбросив при этом 63 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и осуществили почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении враг предпринял одну попытку наступления вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполевка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг десять раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили шесть атак, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. От ударов российских КАБов пострадала Константиновка.

На Торецком направлении сегодня произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 372 оккупанта, из которых 228 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили самоходную артиллерийскую систему, семь автомобилей, 27 мотоциклов, миномет и 15 БпЛА; также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку

- сообщает Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Равнополья, Новополя и Зеленого Поля.

На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.

Потерями закончились две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 211 артиллерийских обстрелов, в частности три из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Напомним

СБУ нанесла удар дронами по складам боеприпасов 126-й бригады береговой обороны рф возле Перевального, что в Крыму. Украинские спецслужбы продолжают уничтожать врага.

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