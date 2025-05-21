"Это фейк": глава Днепропетровской ОВА опроверг новости о выходе войск рф на границу области
Киев • УНН
Сергей Лысак призвал жителей не реагировать на провокации. По его словам, информация о выходе войск рф на админграницу Днепропетровской области является фейком.
В сети распространяется информация, что российские войска якобы уже вышли на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Это опроверг в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Чиновник призвал жителей региона не реагировать на провокации и доверять официальным источникам. Он заявил, что данное сообщение не соответствует действительности и было намеренно опубликовано в Интернете, чтобы запугать жителей Днепропетровской области, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.
Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И намеренно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию
Напомним
российские оккупанты пытаются прорваться на Днепропетровщину, но несут значительные потери. Также они не прекращают попыток прорваться в направлении правого берега Херсонщины, островов Днепра, определенных районов Запорожья