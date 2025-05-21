"Это фейк": глава Днепропетровской ОВА опроверг новости о выходе войск рф на границу области

В сети распространяется информация, что российские войска якобы уже вышли на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Это опроверг в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Чиновник призвал жителей региона не реагировать на провокации и доверять официальным источникам. Он заявил, что данное сообщение не соответствует действительности и было намеренно опубликовано в Интернете, чтобы запугать жителей Днепропетровской области, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И намеренно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию – заявил Лысак.

Напомним

российские оккупанты пытаются прорваться на Днепропетровщину, но несут значительные потери. Также они не прекращают попыток прорваться в направлении правого берега Херсонщины, островов Днепра, определенных районов Запорожья