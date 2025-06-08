Генштаб спростував фейк рф про нібито наступ на Дніпропетровську область
Київ • УНН
російські пропагандисти поширили фейк про наступ на Дніпропетровську область та просування до кордону Донеччини. Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію.
росія просуває черговий фейк для створення напруження серед українців. кремлівські пропагандисти поширили фейк про просування своїх військ до адміністративного кордону Донецької області та нібито "наступ на територію Дніпропетровщини". У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували, передає УНН.
Деталі
Російські окупанти заявили про просування до західного кордону Донеччини та наступ на Дніпропетровську область, однак українські військові запевнили, що це не так.
Зокрема у Силах оборони Півдня України підкреслили, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, є напруженою. Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область.
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