Генштаб спростував фейк рф про нібито наступ на Дніпропетровську область

росія просуває черговий фейк для створення напруження серед українців. кремлівські пропагандисти поширили фейк про просування своїх військ до адміністративного кордону Донецької області та нібито "наступ на територію Дніпропетровщини". У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували, передає УНН.

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Російські окупанти заявили про просування до західного кордону Донеччини та наступ на Дніпропетровську область, однак українські військові запевнили, що це не так.

Зокрема у Силах оборони Півдня України підкреслили, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, є напруженою. Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область.

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Але українські бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить, наголосили військові.

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Поширена окупантами інформація не має нічого спільного з реальністю. Бої тривають у Донецькій області, у той же час, наступу на Дніпропетровщину немає.

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