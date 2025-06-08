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Генштаб опроверг фейк рф о якобы наступлении на Днепропетровскую область

Киев • УНН

 • 288 просмотра

российские пропагандисты распространили фейк о наступлении на Днепропетровскую область и продвижении к границе Донецкой области. Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.

Генштаб опроверг фейк рф о якобы наступлении на Днепропетровскую область

россия продвигает очередной фейк для создания напряжения среди украинцев. кремлевские пропагандисты распространили фейк о продвижении своих войск к административной границе Донецкой области и якобы "наступлении на территорию Днепропетровщины". В Генштабе ВСУ эту информацию опровергли, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты заявили о продвижении к западной границе Донецкой области и наступлении на Днепропетровскую область, однако украинские военные заверили, что это не так.

В частности, в Силах обороны Юга Украины подчеркнули, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная. Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область.

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Но украинские бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на мгновение, подчеркнули военные.

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Распространенная оккупантами информация не имеет ничего общего с реальностью. Бои продолжаются в Донецкой области, в то же время, наступления на Днепропетровскую область нет.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаМультимедиа
Донецкая область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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