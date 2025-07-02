Атака росії на Оріхов на Запоріжжі: місцева жителька отримала поранення
Київ • УНН
Під час комбінованої атаки на Запорізьку область 2 липня ввечері 70-річна жителька Оріхова отримала поранення. Її будинок пошкоджено внаслідок удару ствольною артилерією.
Під час комбінованої атаки росії на Запорізьку область 2 липня ввечері поранення отримала місцева жителька Оріхова. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За його словами, після удару ворога ствольною артилерією по приватному сектору в Оріхові постраждала 70-річна жінка.
Внаслідок влучання пошкоджено будинок. Пораненій жінці надається вся необхідна допомога, додав Федоров.
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