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Атака росії на Оріхов на Запоріжжі: місцева жителька отримала поранення

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Під час комбінованої атаки на Запорізьку область 2 липня ввечері 70-річна жителька Оріхова отримала поранення. Її будинок пошкоджено внаслідок удару ствольною артилерією.

Атака росії на Оріхов на Запоріжжі: місцева жителька отримала поранення

Під час комбінованої атаки росії на Запорізьку область 2 липня ввечері поранення отримала місцева жителька Оріхова. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, після удару ворога ствольною артилерією по приватному сектору в Оріхові постраждала 70-річна жінка.

Внаслідок влучання пошкоджено будинок. Пораненій жінці надається вся необхідна допомога, додав Федоров.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Запорізька область
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