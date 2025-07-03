В Одессе слышен взрыв - мэр
Киев • УНН
В Одессе прогремел взрыв, сообщил городской голова Геннадий Труханов. Это произошло после ночной атаки дронов 3 июля, которая повредила многоэтажку и привела к пострадавшим.
В Одессе был слышен взрыв, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, пишет УНН.
В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях
Напомним
В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки.
Спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.