В Одессе слышен взрыв - мэр

В Одессе был слышен взрыв, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, пишет УНН.

В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 3 июля Одесса подверглась атаке дронов, что привело к существенным повреждениям жилой многоэтажки.

Спасатели освободили 10 человек, среди которых двое детей, заблокированных на верхних этажах дома, пострадавшего от российского обстрела. 50 жителей эвакуированы, четверо пострадавших, трое госпитализированы.