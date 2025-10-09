Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом

Одеська область уночі зазнала масованої атаки рф дронами, внаслідок чого пошкоджено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру - у порту зайнялися контейнери з олією та деревʼяними пелетами, є знеструмлення понад 30 тис. споживачів, відомо про 5 постраждалих, повідомили у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України, пише УНН.

Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур - написав Кіпер.

З його слів, унаслідок атаки "виникли пожежі в двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту". Ще 4 приватних будинки пошкоджено. "У порту зайнялися контейнери з рослинною олією та деревʼяними пелетами", - вказав голова ОВА.

За даними ДСНС, яка показала наслідки, сталася масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури. У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто.

За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога. Без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів - повідомив Кіпер.

росія завдала удару по порту Одеси ракетаю "Іскандер": кількість поранених зросла до шести