87 зі 112 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Українська ППО знищила 87 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі запустила по Україні 112 дронів, 87 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 жовтня (із 19.00 8 жовтня) ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, понад 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом09.10.25, 08:56 • 2740 переглядiв