87 зі 112 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 112 дронів, 87 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 жовтня (із 19.00 8 жовтня) ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, понад 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

