Четверть боев на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Четверть из 217 боев за прошедшие сутки на фронте произошли на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 9 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5827 дронов-камикадзе и совершено 4192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 118 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления беспилотными аппаратами, склад материально-технических средств и два вражеских командно-наблюдательных пункта", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемые авиабомбы и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 34 боевых столкновения в районах Волчанска, Западного, Долгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Отрадного, Двуречанского, Липцев.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

На Славянском направлении противник десять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Выемки, Федоровки, Дроновки и Григоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак вблизи Русиного Яра, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 атак агрессора в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Красный Лиман, Лисовка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили сорок вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Сентябрьское, Камышеваха, Вороне, Вербовое, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ