Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Чверть боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

Київ • УНН

Минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, з яких 58 сталися на Покровському напрямку. Загалом ворог завдав 87 авіаційних ударів та здійснив 4192 обстріли позицій.

Чверть боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Чверть зі 217 боїв минулої доби на фронті сталися на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 9 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 - із реактивних систем залпового вогню.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

російські загарбники втратили 1020 військових та 400 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

