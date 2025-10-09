ЗСУ своєю операцією зірвали захоплення росіянами Донбасу влітку - Зеленський розповів про ситуацію на фронті

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 5956 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6928 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10706 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 14034 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 25033 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47541 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34276 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52938 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58524 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51 • 5742 перегляди
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38 • 9630 перегляди
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 12104 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 23459 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 4290 перегляди
Публікації
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 5976 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52941 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 58527 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 37923 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 22250 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 39813 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 53985 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 55775 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 106832 перегляди
Актуальне
Financial Times
Fox News
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Falcon 9
Ракета New Shepard

ЗСУ своєю операцією зірвали захоплення росіянами Донбасу влітку - Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Президент Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали літню наступальну кампанію росіян, знищивши понад 12 тисяч окупантів. Контрнаступальні дії на Покровському та Добропільському напрямках принесли значні результати.

ЗСУ своєю операцією зірвали захоплення росіянами Донбасу влітку - Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська успішно зірвали літню наступальну кампанію росіян. Про це глава держави повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначивши, що контрнаступальні дії української армії на Покровському та Добропільському напрямках уже приносять значні результати. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали плани російських військ щодо захоплення Донбасу, знищивши значні сили противника у ході триваючої контрнаступальної операції.

Була щойно доповідь головнокомандувача Сирського щодо ситуації на полі бою. Найінтенсивніші напрямки – Покровськ і Добропілля. Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна 

– наголосив Зеленський.

За словами президента, під час Добропільської операції втрати російської армії перевищили 12 тисяч осіб, з яких понад 7 тисяч – безповоротні.

Зеленський підкреслив, що завдяки діям ЗСУ захоплення Донбасу до листопада, як планували російські війська, стало неможливим.

Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони нібито окупують більшу частину Донбасу до листопада. Спочатку казали – до вересня, потім перенесли. Але наші військові зупинили цей план 

– сказав президент.

Ситуація на фронті, за словами Зеленського, залишається складною, особливо на Покровському напрямку, де російським військам поставлено завдання "взяти місто будь-якою ціною". Цими днями вони втрачають "понад 100 своїх на добу, іноді до 200". На інших напрямках триває стримування ворога.

Куп’янськ – контрдиверсійні кроки роблять ССО, ЦСО "А" СБУ і штурмовики. Запоріжжя – без змін. Дуже напружені дії є на Новопавлівському напрямку – після Добропілля і Покровська це наш наступний виклии 

– сказав Зеленський.

Він додав, що українські сили вже звільнили чотири населені пункти на Новопавлівському напрямку, а ще за чотири тривають бої.

Чверть боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій09.10.25, 08:31 • 1756 переглядiв

Окремо Зеленський звернув увагу на дефіцит дронів, який залишається гострою проблемою для ЗСУ.

Дефіцит з дронами є. Один до одного – FPV з руськими. У них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше. Але ми нарощуємо нашу спроможність у цьому 

– зазначив глава держави.

Президент наголосив, що попри складну ситуацію, українські воїни демонструють стійкість, ініціативу й ефективність, а успіхи на ключових напрямках доводять, що російський наступ уже втрачає темп.

87 зі 112 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною09.10.25, 09:00 • 1296 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Покровськ
Служба безпеки України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Куп'янськ