ЗСУ своєю операцією зірвали захоплення росіянами Донбасу влітку - Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська успішно зірвали літню наступальну кампанію росіян. Про це глава держави повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначивши, що контрнаступальні дії української армії на Покровському та Добропільському напрямках уже приносять значні результати. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зірвали плани російських військ щодо захоплення Донбасу, знищивши значні сили противника у ході триваючої контрнаступальної операції.

Була щойно доповідь головнокомандувача Сирського щодо ситуації на полі бою. Найінтенсивніші напрямки – Покровськ і Добропілля. Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна

За словами президента, під час Добропільської операції втрати російської армії перевищили 12 тисяч осіб, з яких понад 7 тисяч – безповоротні.

Зеленський підкреслив, що завдяки діям ЗСУ захоплення Донбасу до листопада, як планували російські війська, стало неможливим.

Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони нібито окупують більшу частину Донбасу до листопада. Спочатку казали – до вересня, потім перенесли. Але наші військові зупинили цей план

Ситуація на фронті, за словами Зеленського, залишається складною, особливо на Покровському напрямку, де російським військам поставлено завдання "взяти місто будь-якою ціною". Цими днями вони втрачають "понад 100 своїх на добу, іноді до 200". На інших напрямках триває стримування ворога.

Куп’янськ – контрдиверсійні кроки роблять ССО, ЦСО "А" СБУ і штурмовики. Запоріжжя – без змін. Дуже напружені дії є на Новопавлівському напрямку – після Добропілля і Покровська це наш наступний виклии

Він додав, що українські сили вже звільнили чотири населені пункти на Новопавлівському напрямку, а ще за чотири тривають бої.

Чверть боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Окремо Зеленський звернув увагу на дефіцит дронів, який залишається гострою проблемою для ЗСУ.

Дефіцит з дронами є. Один до одного – FPV з руськими. У них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше. Але ми нарощуємо нашу спроможність у цьому